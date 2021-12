Vitória encara Figueirense com chance de deixar o Z-4

Após o importante triunfo do último sábado sobre a Ponte Preta, o Vitória já volta a campo na noite desta terça-feira, 30, para enfrentar o Figueirense, às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A partida é válida pela 13ª rodada da Série B.

Desde a 4ª rodada dentro da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro vê no jogo contra o Figueira a oportunidade de sair desta incômoda situação. Com 10 pontos, na 17ª colocação, se o Leão vencer e Vila Nova ou Criciúma tropeçarem em seus confrontos, o time baiano pode deixar a degola.

Se contra a Macaca o desafio era ganhar do primeiro time paulista na competição nacional após cinco derrotas contra equipes de São Paulo, o objetivo diante dos catarinenses é buscar o primeiro triunfo fora de casa nesta Série B. Em 2019, o Leão só venceu longe de seus domínios apenas uma vez, no Baianão, em janeiro, contra o Jacobina. Fora da Bahia, o último triunfo faz ainda mais tempo. Aconteceu em outubro de 2018, diante da Chapecoense, pelo Brasileirão.

Ciente da importância do duelo, o volante Baraka trata o jogo como uma verdadeira guerra. “O Figueirense vem fazendo um ótimo campeonato e tem uma equipe forte. Precisamos ter o máximo de atenção para sairmos somando pontos contra eles. Será uma batalha”, disse o capitão.

A tendência é que o técnico Osmar Loss mantenha a mesma equipe da última partida. Ainda sem Everton Sena e Zé Ivaldo, Bruno Bispo deve continuar na zaga ao lado de Ramon. Com a saída de Neto Baiano e ainda sem poder contar com o atacante equatoriano Jordy Caicedo, Eron foi integrado a equipe principal e estará no banco de reservas nesta terça.

Já o adversário do Vitória não vence há três jogos e está na 10ª colocação com 18 pontos ganhos. O Figueirense vem de um empate com o Criciúma na última rodada e busca um triunfo para se aproximar do G-4. Para a partida, a equipe deve estar completa.

Quem apita o duelo é o paulista Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Ele será auxiliado por Herman Brumel Vani e Fabricio Porfirio de Moura, todos de São Paulo.

Depois do jogo em Santa Catarina, o Leão só retorna à Salvador na próxima semana. Já que após a partida contra o Figueira, o time tem outro duelo no Sul, contra o Brasil de Pelotas. E que o Rubro-Negro baiano volte com o máximo de pontos possíveis na bagagem desta excursão para, enfim, deixar a zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

