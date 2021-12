Vitória encara Cuiabá fora de casa para se afastar do Z-4

Rei da selva, o Leão quer dominar também a Arena Pantanal, nesta sexta-feira, 11, diante do Cuiabá, a partir das 21h30. Depois de conquistar o seu primeiro triunfo no comando do Vitória sobre o Oeste, o técnico Geninho quer emplacar o segundo resultado positivo seguido para afastar a equipe da zona de rebaixamento da Série B e começar a alçar voos maiores.

Com muitos desfalques, o treinador terá que quebrar a cabeça para escalar o time. Dos titulares que atuaram na última partida, Wesley, Felipe Garcia e Felipe Gedoz não poderão jogar nesta sexta. Ainda assim, os dois primeiros também viajaram com a delegação, já que o próximo compromisso do Vitória será em Santa Catarina contra o Criciúma.

Sendo assim, o meia Romisson, que já havia entrado no triunfo sobre o Oeste, pode fazer a sua estreia como titular em Cuiabá. “Tem cinco, seis meses que estou aqui e não estava recebendo oportunidade. Professor Geninho me deu essa oportunidade, fui muito feliz de ter entrado e ajudado meus companheiros”, lembrou o jogador em coletiva ontem na Toca.

Apesar de atuar como volante, o atleta não descartou a possibilidade de jogar mais avançado. “Isso não faz diferença. Já atuei várias vezes no meio de campo. No treino, treino no meio. Me sinto muito bem nessa posição”, completou.

Já em relação à Arena Pantanal, Romisson revelou que o estado do gramado tem preocupado os jogadores. “Já ouvi falar isso do gramado, mas acho que não faz diferença. Se ficar ruim para eles, fica ruim para nós. Vamos enfrentar a equipe deles”, destacou.

Em 16º lugar, com 29 pontos na tabela da Série B, a mesma pontuação do Vila Nova que abre a zona de rebaixamento, o Leão precisa vencer fora de casa. O último triunfo da equipe longe de Salvador foi na 21ª rodada do Brasileirão, coincidentemente diante do próprio time goiano.

Já o Cuiabá está em uma situação um pouco mais confortável na competição. O time mato-grossense é o 11º colocado, com 36 pontos, mas não vence há três jogos. E uma derrota para o Leão já ligará o sinal de alerta da equipe. No primeiro turno, o Vitória perdeu para o Cuiabá no Barradão.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

adblock ativo