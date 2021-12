Vitória encara Coritiba pelo duelo de volta da Sul-Americana

O sonho rubro-negro de um inédito título internacional pode ganhar força pelas mãos do goleiro Fernando Miguel. Nesta quarta-feira, 30, às 17h, fora de casa, o Vitória enfrenta o Coritiba pelo duelo de volta do mata-mata da segunda fase da Copa Sul-Americana.

Se Fernando Miguel sustentar o 0 a 0, já garante a classificação às oitavas de final para enfrentar o vencedor do confronto entre os argentinos Estudiantes e Belgrano. Isso porque, há uma semana, o Leão venceu o jogo de ida na Fonte Nova por 2 a 1.

Pelo regulamento, avança o time que levar vantagem no somatório das duas partidas. Se der empate, passa aquele que marcar mais gols fora de casa. Caso persista a igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Aí, entraria a maior das qualidades de Miguel. Das 13 cobranças que ele teve de encarar em seus dois anos de Vitória, apenas três terminaram em gol. Uma foi para fora. O arqueiro do Leão defendeu inacreditáveis nove penalidades.

Desde o ano passado, quando só sofreu um gol em sete pênaltis batidos, Fernando Miguel chamava a atenção para sua especialidade e, quando questionado sobre ela, comentava: "Treino muito e ainda tenho alguns segredos. Estudo com cuidado as características de cada batedor".

O retrospecto sugere ser bem possível que o goleiro tenha que botar seu talento de novo em ação. Na história da Sul-Americana, Vitória e Coritiba já se enfrentaram em dois mata-matas . Ambos terminaram nos pênaltis. Em 2009, deu Leão (após triunfo e derrota por 1 a 0). Em 2013, Coxa (após triunfo e derrota por 2 a 0).

O camisa 1, porém, confia que não será necessário chegar à disputa de pênaltis para que o Leão avance de fase. "Vamos para o jogo com o espírito combativo para trazer a classificação para Salvador. Entre nós, no elenco, conversamos muito sobre este jogo e sabemos que temos a possibilidade real de passar de fase. O estádio estará lotado e a pressão será grande. Mas confio que a gente vai resistir às investidas do Coritiba".

Voltas e desfalques

Uma boa notícia fortalece o otimismo de Miguel: o atacante Marinho, principal jogador do time, está de volta após cumprir suspensão domingo pelo Campeonato Brasileiro, quando o Vitória venceu o América-MG por 2 a 1.

O volante Amaral, que vinha lesionado, é outro a retornar. Porém, o provável é que fique no banco de reservas. Por outro lado, há dois desfalques, ambos por lesão. Tratam-se do volante Willian Farias e do atacante Vander.

