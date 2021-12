Vitória encara Coritiba em confronto direto contra o Z-4

Por 18 rodadas da Série A, a fogueira do Z-4 sempre esteve ameaçando o Vitória: por vezes esfriava, noutras ardia, mas ela só chegou realmente a queimar após a primeira partida.

Nesta quarta-feira, 3, às 19h30, o perigo de afundar na zona maldita é bastante real. A conta para o torcedor é simples: diante do Coritiba, em Feira de Santana, só o triunfo importa. Uma derrota coloca o Leão automaticamente na zona, enquanto o empate não o salvaria.

O Coxa encabeça a zona de rebaixamento, com 18 pontos. O Vitória está uma casa e um ponto acima. Em caso de derrota rubro-negra, o time paranaense troca de posição com o baiano. Se o Leão empatar, o Santa Cruz, 18º com 17 pontos, poderia ultrapassá-lo por ter mais triunfos. A Cobra Coral pega o Grêmio, fora de casa, no mesmo horário.

A partida decisiva vem no pior momento do Rubro-Negro na competição. São cinco partidas seguidas sem vencer, com duas derrotas nos dois últimos duelos.

"Nós sabemos que é um jogo muito importante. Em virtude dessas duas derrotas, deixamos de somar pontos importantes para esta fase do campeonato e, até para que a gente inicie o segundo turno melhor, há a necessidade de somar pontos", disse o técnico Vágner Mancini.

Outro fator ruim para o Rubro-Negro é o de não poder jogar no Barradão, entregue para o Comitê Olímpico desde a última semana. "Lógico que jogar fora do nosso estádio incomoda, mas é algo que está fora da nossa escolha. A gente entende os motivos, é algo importante, e por isso vamos para cima do Coritiba mesmo jogando em Feira de Santana", garantiu o comandante.

Bronca com defesa

Para a partida, o Vitória não terá o zagueiro Victor Ramos, expulso contra o Figueirense. Mancini demonstrou irritação com o setor: "Não tenha dúvida de que estou incomodado com a defesa, porque a gente vem levando gols em momentos que têm dificultado nossas partidas. Demos nos treinos ênfase à parte defensiva para corrigir isso".

O técnico não confirmou o time titular, mas garantiu que o meia Sherman Cárdenas vai jogar. Ele não enfrentou o Figueirense no último sábado por conta de problemas intestinais. Será a estreia como titular do colombiano pelo Rubro-Negro. Contra o Santos, ele entrou no 2º tempo.

Mancini, inclusive, encheu a bola do meia. "Muda que tenho um atleta específico da função, acostumado que a bola chegue nele e que tem qualidade para passar a Kieza, Dagoberto, Marinho, Vander... Ainda não definimos o ataque titular, mas Cárdenas vai entrar e vai nos deixar mais ofensivos", garantiu o técnico.

Quem retorna é Dagoberto, que cumpriu suspensão, mas deve ficar no banco.

adblock ativo