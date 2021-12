Vitória encara Confiança-SE com time reserva

Com o Vitória já garantido na próxima fase da Copa do Nordeste, o técnico interino Carlos Amadeu resolveu mudar totalmente a equipe para o duelo desta quarta-feira, 18, às 22 horas, com o Confiança, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.

Os 11 titulares são totalmente diferentes dos que começaram jogando contra o Colo-Colo, no último domingo, pelo Campeonato Baiano. As principais novidades são o retorno do goleiro Wilson e a reestreia do zagueiro-volante Luiz Gustavo, que atuará no meio-campo. O jogo também marcará a despedida de Carlos Amadeu do comando, já que o novo treinador, Claudinei Oliveira, chega nesta quarta.

Outro que está de volta é o lateral-esquerdo Mansur. Recuperado de lesão, ele será o dono da camisa 6. Na direita, o prata da casa Romário ocupará a vaga de Nino Paraíba. "Nino está numa fase boa. Tem muito tempo e história aqui, então ser uma sombra para ele é gratificante para mim. E dentro de campo eu tenho que provar isso", disse o garoto.

Para Romário, o time, que não perde há dez jogos, está crescendo e o processo de evolução começou após o carnaval. "Não que os jogadores tenham saído ou ficassem desfocados, mas tem jogador que dorme mais tarde e coisas assim. É comum para todo mundo. Depois do carnaval, colocamos a cabeça no lugar e a diretoria cobrou bastante", falou.

A folia acabou faz um mês e, mesmo com os triunfos, o Leão não está empolgando à sua torcida. As vitórias (e empates) no Baianão e Nordestão vieram aos trancos e barrancos. "Peço paciência ao torcedor. São dois meses de trabalho. Acho que, com o Amadeu, a gente conseguiu mudar a cara do time, e acredito que vamos melhorar", defendeu Romário.

Mesmo classificados para as quartas, os jogadores rubro-negros garantem que não vão entrar em campo na maresia. Até porque, moral para isso isto eles não têm. "Queremos vencer, já que temos o objetivo de encerrar essa primeira fase na primeira colocação geral, que nos dará vantagem nas finais. O Vitória entra em todos os jogos para ganhar", discursou o experiente Jorge Wagner, que também será titular nesta quarta.

