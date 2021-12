Vitória encara Ceará em seu último jogo no Barradão

O Vitória faz neste sábado, 14, às 16h30, contra o Ceará, seu último jogo no Barradão nesta temporada, pois mandará na Fonte Nova o duelo com o Luverdense, na semana que vem, pela penúltima rodada da Série B. Digno de uma dramaturgia, o Manoel Barradas passou por todas as emoções possíveis em 2015: decepções, abandono, renúncia, confusão, emoção e algumas promessas de dias melhores. Agora, como toda novela, depois de o mocinho levar porrada durante toda a trama, chegou a hora do final feliz com um triunfo que pode deixar o Leão bem próximo do tão sonhado acesso à Primeira Divisão.

Neste ano o Leão atuou em seu estádio em 23 capítulos. O aproveitamento não foi ruim, mas está longe de ser o ideal para um time que sempre mandou no seu terreiro: foram 13 vitórias, 9 empates e quatro derrotas. Um rendimento de 65%. Pensando no duelo deste sábado como decisivo, é bom o time mudar o roteiro de um ano difícil. Os quatro tropeços no templo rubro-negros tiveram um toque de decepção e vergonha. Os empates também não foram bem digeridos...

A primeira derrota em casa aconteceu em 23 de março: 2 a 0 para o Colo Colo, com eliminação do Baianão ainda nas quartas de final, algo que não ocorria desde a década de 1960. O resultado culminou na renúncia do então presidente Carlos Falcão, abrindo espaço para nova eleição, vencida por Raimundo Viana.

O outro baque aconteceu 19 dias depois, no empate em 2 a 2 com o Ceará, que reencontra agora. A igualdade rendeu queda nas semifinais do Nordestão, a terceira seguida diante do Alvinegro, o que foi o suficiente para a diretoria afastar titulares como Nino Paraíba, Neto Baiano e Mansur.

Não ajudou muito. Ao estrear na Série B, em 9 de maio, outro drama. Derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 0, com a torcida em confronto com a polícia no fim da partida.

Com tanto choro no primeiro semestre, a torcida deu o troco nas bilheterias. Mesmo com o time vivendo dias melhores com a chegada do técnico Vagner Mancini, a audiência do Barradão estava baixa e o torcedor abandonou sua paixão, ou pelo menos boa parte dela. Mesmo com triunfos convincentes na sua casa, como 4 a 1 no Ba-Vi, a média de público do Leão não passou de 7.909, por jogo.

A presença abaixo do normal fez a diretoria transformar a novela em triangulo amoroso. O Leão se reaproximou da Fonte Nova. Pior: parecia contente com a mudança. Nos três jogos na 'casa de veraneio', foram três triunfos e um empate. A média de público subiu para 19.665.

Um final feliz em 2015 também seria um alento a despedidas anteriores do Barradão. Nas 10 temporadas mais recentes, os últimos jogos lá não foram de boas lembranças para o torcedor. Com exceção de 2013 e 2006, o Vitória não venceu nenhuma outra. Em 2014, 2010 e 2005, amargou rebaixamentos na sua casa. Em 2011, não conseguiu o acesso para a Série A por causa de uma derrota, de virada, para o São Caetano, por 2 a 1.

Escudero confirmado

Para tirar a tensão de um jogo decisivo, Mancini fez um treino recreativo nesta sexta-feira, 13, com destaque para o meia Escudero, que participou das atividades do elenco pelo segundo dia seguido e está confirmado. O técnico também dará novamente a Elton a camisa 9.

No banco, a novidade é o retorno de Luiz Gustavo, que, devido a lesão, não atua desde maio. Já o centroavante Robert será submetido a uma cirurgia e não joga mais neste ano, após ter rompido o tendão patelar num treinamento.

adblock ativo