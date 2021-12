Vitória encara Brasil de Pelotas em busca do 1º triunfo como visitante na Segundona

Lance a lance Lance a lance

Focado em fugir da zona de rebaixamento, o Vitória volta a campo neste sábado, 3, às 11h, contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas. A partida é válida pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão.

Com 11 pontos na tabela e na 18ª colocação, o Leão tem mais uma vez a missão de tentar vencer a primeira partida fora de casa na competição e sair da degola.

Ainda sem Everton Sena e Zé Ivaldo, o técnico Osmar Loss vai repetir a dupla de zaga formada por Bruno Bispo e Ramon. Ele também terá os desfalques dos meias Ruy e Nickson, lesionados. A expectativa da torcida do Vitória está na possível estreia do atacante Jordy Caicedo.

Já o Brasil-RS é o 14º colocado com 14 pontos e perdeu para o Vila Nova na última rodada. Além disso, o Xavante não tem conseguido fazer da sua casa um alçapão e perdeu cinco dos sete jogos em seus domínios na Série B.

Vitória e Brasil de Pelotas será o jogo do time que ainda não venceu fora de casa contra uma equipe que não assusta em seus domínios. Que o Rubro-Negro saiba aproveitar a parte positiva deste cenário e traga o primeiro triunfo longe de Salvador nesta Série B. Pra cima Leão!

Time tá pronto

O Vitória encerrou nesta sexta-feira, 2, a preparação para o duelo contra o Brasil de Pelotas. O técnico Osmar Loss focou em um treino tático com organização ofensiva. Depois, trabalhou bola parada ofensiva e defensiva, já que o time de Pelotas usa muito a bola área e, por fim, foram treinadas cobranças de faltas e pênaltis.

Sub-23 empata nos Aspirantes

O time sub-23 do Vitória entrou em campo nesta sexta pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes e empatou em 0 a 0 com o Internacional, no Sul. Com o resultado o Leão ocupa a liderança do Grupo B. Na próxima quinta, 8, o Rubro-Negro enfrenta o Santos, no estádio Barradão.

