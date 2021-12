Vitória encara Botafogo-PB em busca do primeiro triunfo no Nordestão

Os primeiros meses de 2019 não foram generosos com o Vitória, mas como dizem que o ano só começa depois do Carnaval, o Rubro-Negro ganhou uma outra chance de ‘iniciar’ bem a temporada. Nesta quinta-feira, 7, às 21h30, o Leão recebe o Botafogo-PB, no Barradão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

Será a primeira partida do time depois do Carnaval, e na lógica do ‘folião raiz’, será também o primeiro compromisso do ano. Marcelo Chamusca teve até uma espécie de pré-temporada, já que durante os dias de festa na capital baiana, o elenco rubro-negro ganhou apenas uma folga.

Uma vitória na ‘estreia’ seria também a primeira do time na Copa do Nordeste. Nas quatro rodadas já disputadas até aqui, foram quatro empates. Ainda assim, o Leão entra em campo na quarta posição do Grupo A, dentro da zona de classificação para o mata-mata do torneio.

Depois do jogo desta quinta, serão apenas mais três rodadas para o encerramento da primeira fase da competição.

Preparação

O Vitória vem de uma dura sequência de cinco partidas sem vencer. Nesse período, por mais de uma vez Marcelo Chamusca reclamou da falta de tempo para treinar.

Entre a derrota em casa para o Atlético de Alagoinhas, e a partida desta quinta sete dias se passaram. Em cinco deles os jogadores estiveram na Toca do Leão para passar por trabalhos físicos e técnicos.

Na reta final da preparação, Chamusca dividiu o time em setores para tentar corrigir as falhas apresentadas neste início de ano. A defesa recebeu atenção especial com exercícios de posicionamento e duelos de um contra um. Nas dez partidas em que usou o time titular este ano, o Leão sofreu 11 gols. Média superior a um tento por partida.

Com os jogadores mais ofensivos, o trabalho foi para aprimorar as finalizações. Até aqui, Léo Ceará e Erick foram os únicos atacantes que balançaram as redes na temporada.

A pausa no calendário também serviu para aliviar o departamento médico do Leão. O lateral Jeferson se recuperou de contusão, treinou normalmente e foi relacionado para o jogo. O armador Ruy, por outro lado, segue fora da lista rubro-negra.

Assim, a tendência é que a escalação seja a mesma da última partida, com Neto Baiano na referência do ataque, Léo Ceará aberto na ponta esquerda e Andrigo mais centralizado.

