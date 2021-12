Vitória encara Atlético-MG no Barradão em busca do 1º triunfo

Na partida deste domingo, 11, contra o Atlético-MG, às 16h, o Vitória pode se beneficiar do ambiente familiar para conquistar, enfim, os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro.

Isso é porque, pela primeira vez na competição, o Vitória vai jogar, de fato, em casa: no Barradão. O estádio estava em reforma durante os primeiros dois jogos do Leão como mandante, contra o Coritiba e o Corinthians, pela segunda e terceira rodada da competição, respectivamente, e não pôde ser utilizado. As duas partidas foram realizadas na Arena Fonte Nova.

Em retrospecto, ao menos nesta temporada, jogar em casa é um bom negócio para o Vitória, que ainda não perdeu em seus domínios.

O pior resultado foi justamente o último, quando empatou em 0 a 0 com o Bahia em 7 de maio – mas sagrou-se campeão baiano.

Antes disso, o Vitória nadava num mar de rosas e praticamente só venceu dentro de casa. Esse rendimento bem que viria a calhar no momento atual, em que o clube vive dias conturbados: foram 13 triunfos em 14 partidas, com apenas uma derrota (para o Paraná, na Copa do Brasil).

Ciente do bom rendimento da equipe em casa, Gabriel Xavier fez um apelo à torcida para que compareça ao jogo. “Sabemos da nossa força lá dentro. Sabemos que o momento é difícil, mas pedimos apoio ao torcedor. É fundamental para fazer da nossa casa uma força”, pediu o meio-campista.

Adversário cansado

Se teve pouco tempo para descansar a treinar com o novo técnico, o Vitória vai enfrentar um Atlético-MG muito mais cansado, e, possivelmente, poupando titulares.

Até o final do mês, o Galo ainda fará seis partidas, com oito jogos em menos de 31 dias. Além do Vitória, enfrenta o Atlético-PR, São Paulo, Sport, Chapecoense e Botafogo – o último pela Copa do Brasil.

Sem Patric

No elenco, o único desfalque garantido é o lateral direto Patric, que, segundo a assessoria, não poderá defender o Vitória por uma cláusula entre o clube e o Atlético-MG, que emprestou o atleta. Em seu lugar deve entrar Leandro Salino.

Tirando Patric, o técnico Alexandre Gallo terá à disposição os titulares que jogaram contra o São Paulo, na última quinta-feira, e deve repetir a equipe. Os volantes Zé Welison e Bruno Ramires são os únicos atletas ainda no departamento médico.

Vitória x Atlético-MG - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Quando: Domingo, 11, às 16h

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (trio de SP)

Vitória - Fernando Miguel, Leandro Salino, Alan Costa, Fred e Thallyson; Willian Farias, Uillian Correia, Gabriel Xavier e David; Neilton e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo.

Atlético-MG - Victor, Danilo, Felipe Santana, Gabriel e Alex Silva; Rafael Carioca, Yago, Elias e Valdívia; Robinho e Fred. Técnico: Roger Maluf.

