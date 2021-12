Vitória encara América-RN de olho na liderança do Nordestão

Quebra de jejum e liderança são alguns bons motivos para o Vitória vencer o líder América de Natal, nesta quarta-feira, 18, às 19 horas, no Barradão. Vencendo por um placar de três ou mais gols de diferença, o Leão assume a ponta do grupo e, consequentemente, encerra um período de cinco anos sem vencer o Mecão em Salvador.

A última vez em que o Rubro-Negro superou o time potiguar foi em 2010, pelo placar de 2 a 1, de virada, pelo Nordestão que acabou conquistando com equipe reserva. Naquele jogo, porém, o Leão atuou com titulares, como o goleiro Viáfara, o meia Ramon Menezes, os zagueiros Anderson Martins e Wallace.

Depois daquele triunfo - com um gol de Rafael Cruz e outro de Wallace -, o Vitória recebeu a visita do América em outras três oportunidades: dois empates e um tropeço. Alias, que derrota. No primeiro jogo de 2014, o time potiguar deu 3 a 0 no Leão, que vinha da empolgante quinta colocação no Campeonato Brasileiro de 2013.

"É sempre complicado jogar com o América. Eu não estava naquele jogo no Barradão, mas foi feio aquele placar de 3 a 0 que levamos no ano passado. Creio que, desta vez, a história será outra, assim espero", afirmou o lateral direito Nino Paraíba.

O América é figurinha carimbada no caminho do Leão pelo Nordestão. O Mecão foi adversário do Vitória na primeira fase nas últimas três edições. Na formação atual da competição, Vitória ficou no topo da chave em 2013, enquanto o América foi líder do grupo do ano passado. Agora, como apenas uma equipe de cada grupo se classificado diretamente para o mata-mata, a briga será mais acirrada.

"O mais importante é terminar em primeiro do grupo. Sabemos que os três melhores segundos colocados também passam, mas não queremos isto. O jogo contra o América é de seis pontos. Se eles vencerem, disparam. Vencendo, podemos assumir a ponta ou encostarmos ainda mais. Vai ser um jogão", analisou o zagueiro Saimon.

Euller

Além da luta pela liderança da chave, o Vitória vive diversas 'disputas' internas pela preferência do técnico Ricardo Drubscky. Quem sai do time titular por suspensão ou contusão corre o risco de não voltar mais.

Na lateral esquerda, chegou a hora de Euller tentar a sorte. Com Mansur vetado devido a dores na coxa esquerda, o prata da casa pode repetir o caminho de Saimon, que entrou no lugar de Kadu, além de Rogério, que conquistou uma vaga no ataque.

Há muito tempo, Euller aguarda pela chance. Desde que subiu para o elenco profissional em 2013, viveu na sombra de Juan nas últimas duas temporadas. A principal característica da jovem promessa é o apoio ofensivo. Curiosamente, o ala entrou em todos os jogos do ano, tanto atuando como lateral como meia ofensivo.

No meio-campo, há um mistério. Retornando de suspensão, Jorge Wagner parece ter perdido o lugar. O treinador não revelou a escalação, mas a probabilidade é grande de ele manter Rogério no ataque e o capitão Escudero na armação de jogadas.

