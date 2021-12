Vitória encara a Chapecoense pela 3ª rodada do Brasileiro de Aspirantes

O Vitória enfrenta a Chapecoense pela terceira rodada do Brasileiro de Aspirantes Sub23 nesta terça-feira, 3. A partida será no Barradão, às 21h30, com entrada gratuita.

Para Jhemerson, titular nas últimas duas partidas, é preciso estar ligado nos 90 minutos para não cometer os mesmos erros do jogo na baixada santista. "Nosso time foi muito bem contra o Santos, tivemos 15 minutos de descontração e eles souberam aproveitar", afirmou.

Prata da casa, Jhemerson é natural do Espírito Santo. "Eu tento colocar em prática a minha intensidade para saber o momento de acelerar, de segurar, executar tudo que aprendi no profissional para por ter um bom rendimento e ajudar meus companheiros a terem a mesma oportunidade que eu tive", finalizou o meia de 21 anos, que "desceu" da equipe principal para ajudar o Sub23.

Na quinta posição do Grupo A, o rubro-negro tem uma vitória contra o Avaí, na primeira rodada, e uma derrota para o Santos.

adblock ativo