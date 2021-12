Vitória encaminhará protesto à Conmebol contra arbitragem

Depois de ser eliminado da Copa Sul-Americana no jogo contra o Atlético Nacional na quinta-feira, 16, o Vitória informou que pretende enviar um protesto por meio da CBF à Confederação Sul Americana de Futebol (Conmebol) contra a arbitragem que anulou o gol do atacante Dinei na partida.

No lance, o árbitro Diego Abal iria confirmar o gol, porém, uma intervenção do assistente Diego Bonfa mudou a posição de Abal. De acordo com a assessoria do clube, a carta deverá ser encaminhada ainda nesta sexta, 17, para a CBF, contendo provas que mostram o erro da arbitragem ao anular o gol.

"O Vitória irá representar na Conmebol contra a arbitragem que prejudicou de forma grosseira a equipe do Vitória. Lamentável", disparou o presidente do Clube, Carlos Sergio Falcão, em nota no site oficial do Rubro-negro.

Agora, o Leão volta as atenções para o duelo diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, no domingo,19, às 18h30, no Barradão.

