Vitória empresta zagueiro Carlos ao Palmeiras; Leão terá compensação financeira

Cria da base rubro-negra, o zagueiro Carlos está deixando o Vitória. O destino da jovem promessa do Leão será o Palmeiras, que pagou uma compensação financeira para ter o atleta por empréstimo. O defensor chega com passe estipulado em R$ 5 milhões, equivalente a 50% dos direitos econômicos, caso o Alviverde queira o jogador em definitivo.

Carlos chegou ao Vitória com apenas 10 anos, com apenas 10 anos. Desde o ano passado, o zagueiro pertence a Jacuipense, mas a parceria entre as equipes baianas permite o Leão ter uma parcela dos direitos do atleta. O defensor retornou ao Barradão após a chegada de Paulo Carneiro, que estendeu o vínculo com ele até o final de 2022.

Em 2020, Carlos transitou entre a equipe de aspirantes e o time principal. Ele compôs o grupo que participou do Baianão deste ano, sob o comando de Agnaldo Liz, e ainda realizou uma partida na Copa do Brasil. Ao todo, o zagueiro entrou em campo cinco vezes na temporada.

No Palmeiras, Carlos Eduardo chega para fazer parte do time sub-20, que disputa o Brasileirão da categoria, dirigido pelo também ex-Vitória Wesley Carvalho.

