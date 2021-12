Vitória empresta volante Neto Coruja ao Atlético-GO

Depois de um início de temporada conturbado, em que foi afastado do elenco principal do Vitória, o volante Neto Coruja finalmente deixa a Toca do Leão para defender as cores de outro clube em 2012.

O destino do atleta é o também rubro-negro Atlético-GO, clube que já houvera manifestado interesse na sua contratação desde o início do ano, quando propusera uma troca com o também volante Robston, que acabara por ser contratado pelo Leão.

Negociado por empréstimo, Coruja ficará no time goiano até o final do ano, onde terá como maior desafio a luta por escapar da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogador, que não estava sendo requisitado pelo técnico Paulo César Carpegiani, deve chegar a Goiânia na próxima segunda-feira, 6, para assinar o vínculo com o seu novo clube.

A última atuação de Neto COruja pelo Vitória foi no empate sem gols com o Coritiba, no dia 16 de maio, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Brasil. De lá para cá, o volante seguiu encostado no elenco.

