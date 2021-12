Vitória empresta meia-atacante Willie ao Vasco

Um dos destaques da campanha da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, o meia-atacante Willie deixará a Toca do Leão: nesta quarta-feira, 17, o Vitória confirmou que emprestará o jogador ao Vasco da Gama.

O jovem atleta de 20 anos disputará o restante do Brasileirão pelo Cruzmaltino, onde ficará até o final deste ano.

Em 2013, Willie chegou a ser convocado pelo técnico Alexandre Gallo para a Seleção Brasileira Sub-20.

No Leão, porém, o jogador não caiu nas graças do técnico Caio Júnior e foi pouco utilizado no time principal.

Outro que deverá deixar a Toca do Leão nos próximos dias é o atacante Alan Pinheiro. O destino seria um clube asiático. O jogador já havia sido emprestado ao Ceará, mas não teria se firmado e acabou por retornar ao rubro-negro.

