Vitória empresta goleiro Douglas para o Boa Esporte

A recente chegada à Toca do Leão do goleiro Wilson, ex-Figueirense, havia elevado para quatro o número de opções para o gol do Vitória na temporada 2013.

Com isso, Douglas passou a ser terceira opção e perdeu espaço no elenco rubro-negro. Nesta quinta-feira, 7, por meio de uma nota publicada em seu site oficial, o Vitória confirmou o empréstimo do jogador para o Boa Esporte, clube do interior de Minas Gerais.

O goleiro ficará no time mineiro até dezembro e participará da reta final do Campeonato Mineiro e da Série B do Campeonato Brasileiro. Douglas tem contrato com o rubro-negro até o final de 2014.

Com a sua saída, o elenco principal do Vitória agora conta com Deola, Wilson e Gustavo. O também goleiro Caio Secco foi emprestado ao Botafogo-BA.

