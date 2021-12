Vitória empata sem gols e pega novamente o Ceará nas quartas

O status de classificado antecipadamente no Nordestão tirou o ânimo do time misto do Vitória, que não saiu do 0 a 0 diante do América-RN, na Arena das Dunas.



Com o resultado, o Leão não chegou à liderança e terá pela frente um velho conhecido. O Ceará novamente cruza o caminho rubro-negro.



Em 2013, o Vitória foi eliminado justamente contra o Vovô, no Barradão. Entretanto, o Ceará não é mais o foco do técnico Ney Franco, pelo menos por enquanto. Domingo, o Vitória enfrenta o Serrano, em Teixeira de Freitas, pelo Baianão. O Nordestão só retorna no dia 16 de feveireiro, quando tem o jogo de ida, em Pituaçu.



O jogo



O gramado não foi inspiração para os dois clubes classificados. Mesmo com um tapete à disposição, houve poucas chances de gol. No lado do Vitória, apenas Mansur carimbou o travessão, aos 31 minutos.



O técnico Ney Franco foi obrigado a fazer a primeira substituição ainda na etapa inicial. Leilson saiu machucado. Neto Coruja entrou e modificou o esquema. Mauri, segundo volante, fez o papel de meia.



Na zaga, a dupla formada por Defendi e Ferrari não comprometeu, mas o argentino mostrou ter uma afinidade com a arte de bater no adversário.



Se o primeiro tempo foi chato, o segundo foi pior. No lado do Vitória, o meio-campo não criava. Marquinhos não fez a diferença desta vez. Aos três minutos, o centroavante Dinei perdeu a melhor chance do duelo. Mauri invadiu a área e se jogou. O Juiz caiu na simulação, mas o atacante perdeu o pênalti.



Depois, aconteceram lances isolados que não deram brilho ao embate. Ney Franco, para evitar uma expulsão de Wilson, que já tinha amarelo, colocou Gustavo. Na frente, Adailton entrou, mas o poder ofensivo continuou nulo. Não teve jeito. O placar em branco foi justo para os times, e injusto para os torcedores na Arena das Dunas.

