Vitória empata fora de casa na estreia da Copa do Brasil

O Vitória estreou na noite desta quarta-feira, 19, na sua 24ª Copa do Brasil e conseguiu arrancar um suado empate fora de casa. O time visitou o J. Malucelli no Ecoestádio Janguitão, em Curitiba, e por pouco não retornou para Salvador com uma desvantagem para o jogo de volta.

Contrariando o ditado popular que "santo de casa não faz milagre", a equipe mandou a campo seis atletas formados na base rubro-negra e, no primeiro teste de fogo fora do Campeonato Baiano, viu Bruno Batata abrir o marcador com um gol de pênalti aos 20 minutos da primeira etapa.

Alan Pinheiro, que entrou no intervalo da partida, foi o responsável por igualar o marcador aos 35 muntos da etapa complementar, após boa jogada de Marquinhos. O Leão ainda viu o time da casa acertar duas bolas na trave e o árbitro anular um gol de Luiz Gustavo no fim da partida, o que não alterou o resultado.

O Vitória não conseguiu evitar a partida de volta, mas com o gol marcado fora de casa, joga por um empate sem gols para garantir a vaga à próxima fase da Copa do Brasil. Qualquer triunfo mantém o Leão vivo na competição e, caso o placar se repita, o vencedor será definido nos pênaltis.

O próximo jogo entre as equipes será no dia 10 de abril, às 21h50, no estádio de Pituaçu. No próximo domingo, 23, às 16h, o Vitória encara o Bahia na Arena Fonte Nova, em partida válida pela última rodada da segunda fase do Campeonato Baiano, enquanto o J.Malucelli visita o Londrina, no Estádio do Café, para o segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense.

Reencontro marcado

O fato do nome do J. Malucelli não ter tão popular na Bahia fez o torcedor do Vitória criar a expectativa que o Leão eliminaria fácil o jogo de volta, batendo o time paranaense por dois gols ou mais logo na primeira partida.

No entanto, por pouco o Vitória não sai do Janguitão com três gols na bagagem e tendo que reverter uma vantagem ainda mais indigesta. As duas bolas que o J. Malucelli acertou na trave e as defesas de Wilson evitaram um placar favorável ao time da casa.

O gol marcado fora de casa pode se converter em uma pequena vantagem para a segunda partida. Um empate sem gols garante o Vitória na próxima fase da Copa do Brasil. O reencontro entre as equipes está agendado para o dia 10 de abril, em Salvador.

Base em campo

A garotada formada nas divisões de base Vitória, que deram conta por várias vezes no Campeonato Baiano, corresponderam bem e ajudaram o time a manter a campanha invicta até então no estadual, tiveram o primeiro desafio mais pesado na temporada.

Dos 13 atletas que atuaram nesta quarta, seis são oriundos da base rubro-negra. E mais uma vez não deixaram o time na mão. Mesmo com a atuação apagada de Marcelo e José Wellison sem conseguir repetir o mesmo futebol das últimas partidas, os jovens atletas ajudaram o time a arrancar o empate no Paraná.

O gol de empate, inclusive, foi marcado por Alan Pinheiro, após um passe de Marquinhos - dupla também formada na Toca do Leão.

