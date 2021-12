Vitória empata e torcida rubro-negra sai decepcionada

Foram 182 dias distante de sua casa. Neste domingo, 20, enfim, o torcedor rubro-negro pode matar a saudade e realizar o tão aguardado reencontro com o seu santuário, o Barradão. Porém, a ocasião não saiu como planejada. Ao invés, de aplausos e festejos, os 15.259 torcedores deixaram o estádio na bronca. Vaias e muitas queixas após o empate sem gols diante do Corinthians.



Por conta do resultado e, consequentemente, da manutenção no Z-4, a torcida não perdoou a diretoria do clube. "Foram 45 dias parados por conta da Copa e o time não teve melhora alguma. Não há padrão tático, os reforços que chegaram, nenhum presta. Acorda, diretoria do Vitória!", aos gritos reclamava o aposentando, Rogério Santos, que também bradava quanto à mudança do gramado do Barradão.



"Onde eu estava (nas cadeiras reservadas aos sócios do programa Sou Mais Vitória), eu não enxergava quando a bola saia na lateral. Mudaram a metragem (do gramado) e colocaram as placas de publicidade perto das arquibancadas. E, por isso, não se via nada", dizia.



Curiosamente, a queixa também foi a mesma de alguns profissionais de rádio. Para não comprometer a narração e locução durante a partida, os mesmos tiveram que ficar em pé na tribuna de imprensa durante toda transmissão do jogo.



Segundo o presidente do Vitória, Carlos Falcão, "providências serão tomadas ainda esta semana". O dirigente ainda garantiu que "para o próximo jogo tudo estará resolvido".



Gramado



De toda a reforma que o estádio passou para se enquadrar ao 'padrão Fifa' - no valor de R$ 1,3 milhão, com R$ 800 mil bancados pelo Rubro-Negro - o gramado foi o que mais despertou a atenção da torcida e, até mesmo, de ex-jogadores.



"Assim, de longe, dá pra ver que está um tapete. Na minha época, não era assim. Era mais pesado. Agora ficou no 'padrão Fifa' ", sorridente dizia o ex-volante rubro-negro Fernando, acompanhado pelo também ex-meia, Cleber, que se destacou na base do Rubro-Negro nos anos noventa.



"O gramado ficou perfeito. Só achei um pouco estranho o posicionamento do banco de reservas. Ficou afastado do campo e inclinado. Acho que ficou difícil o pessoal ver o jogo direito", destacou Cleber.



Distante dos olhos da torcida, os vestiários do Barradão também foram totalmente reformulados. No espaço, agora climatizado, os jogadores ganharam armários individuais de acordo com o número da camisa.



Já no lado externo da praça esportiva, o estacionamento mereceu atenção especial. Com capacidade para 2 mil veículos, o espaço recebeu asfalto. Porém, o valor por vaga dobrou. "Ficou bom por estar asfaltado, mas ruim pelo valor. Era R$ 5 foi pra R$ 10. Ficou muito caro", reclamou o torcedor Edvaldo Soares.

