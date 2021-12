Vitória empata e segue na liderança da Copa São Paulo

O Vitória ficou no empate por 1 a 1 com o ABC-RN na tarde desta quinta-feira, 5, no estádio Salvador Russani, em Itibaia-SP, válido pela segunda rodada da 1ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado garantiu a liderança do Grupo 12 ao Leãozinho.

O time potiguar saiu na frente com gol marcado por Jhonata aos 5 minutos do segundo tempo. No entanto, o Leãozinho não se intimididou e foi pra cima. Aos 15 min, Eron apareceu para empatar e garantir o ponto da liderança para o Rubro-Negro.

Apesar de permanecer na ponta, o time baiano ainda não está garantido na próxima fase. O grupo está embolado e a definição ficará mesmo para a última rodada.

Também nesta rodada, o Atlético-GO venceu por 2 a 0 e pulou para a segunda colocação, com 3 pontos. O ABC com 2 pontos aparece na terceira poisção. Com apenas um pontos, o Atibaia está na lanterna.

No sábado, 7, às 15h (horário da Bahia), o Vitória volta a campo para enfrentar o Atibaia.

