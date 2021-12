Vitória empata com Salgueiro e sai da Copa do Brasil

Durou muito pouco a ressaca do título estadual: na noite desta quarta-feira, 22, o Vitória ficou no 1 a 1 com o Salgueiro na Arena Fonte Nova e, como havia empatado sem gols no jogo de ida, acabou eliminado da Copa do Brasil.

O rubro-negro jogou melhor que o time pernambucano, mas parou no goleiro Mondragon, que esteve em noite inspirada e foi decisivo para a manutenção do placar que classificaria o Carcará do Sertão.

Com gol de Neto Coruja, o time baiano saiu na frente aos 20 minutos do primeiro tempo. De falta, o atacante Élvis deixou tudo igual, aos 28 minutos.

Ao Leão só resta agora o Campeonato Brasileiro, competição onde estreará no próximo sábado, 25, contra o Internacional, na Arena Fonte Nova. O meia Renato Cajá levou uma pancada e pode ser desfalque diante do Colorado.

Na sequência da Copa do Brasil, o Salgueiro pegará o Criciúma, que eliminou o São Bernardo. O duelo será disputado depois da Copa das Confederações, na segunda metade de junho.

Leão punido - O Vitória não fez uso da sua capacidade máxima de jogar em velocidade, mas tocou bem a bola e dominou as ações no primeiro tempo. Contudo, faltou ao time baiano competência nas finalizações para sair com o resultado em seu favor.

Aos 11 minutos, Dinei pegou sobra na entrada da área e arriscou chute para o gol, mas Mondragon defendeu sem dificuldes. Dois minutos depois, Biancucchi arriscou chute cruzado pelo lado direito e Mondragon fez a sua primeira grande defesa na partida.

Aos 16, o mesmo Biancucchi pegou sobra na área e, de esquerda, arrancou outra boa defesa de Mondragon. Aos 20, Renato Cajá caprichou na cobrança de escanteio e serviu Neto Coruja, que, de cabeça, mandou a bola no canto direito de Mondragon e abriu o marcador na Arena. 1 a 0.

O Salgueiro soube aproveitar a sua melhor chance na partida: aos 28, Élvis cobrou falta à meia altura no canto esquerdo de Wilson; o goleiro do Leão ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o tento de empate. O Vitória partiu em busca do segundo gol, mas só chegou perto aos 47, com cabeçada de Gabriel Paulista; Mondragon interviu outra vez.

Mondragon reina - Renato Cajá não resistiu às dores provocadas pela pancada que levara no final da primeira etapa e não voltou para o segundo tempo. Caio Júnior lançou Vander em seu lugar.

Mas o Vitória encontrou um Salgueiro diferente: diferentemente da etapa inaugural, quando se arriscara no ataque, agora o time pernambucano se dispunha claramente a se fechar em seu campo e esperar pelo rubro-negro.

O Leão só chegou com perigo a partir dos 22 minutos: Mansur bateu cruzado pelo lado esquerdo e Mondragon defendeu. Aos 28, Biancucchi tabelou com Dinei e, após chute da grande área, obrigou Mondragon a fazer outra grande defesa.

Aos 30, Escudero fez fila entre os marcadores do Carcará e quase marcou, mas foi desarmado; a bola sobrou para Vander na grande área, mas o meia-atacante mandou em cima da zaga pernambucana. Aos 38, Mansur arriscou chute da entrada da área e Mondragon foi buscar mais uma vez. O árbitro deu cinco minutos de acréscimos e deu mais esperança aos rubro-negros na arquibancada. Mas a noite não era mesmo do Vitória. Era de Mondragon.

