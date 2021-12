Vitória empata com Salgueiro e decisão fica para o Barradão

Depois da goleada expressiva em cima do Bahia, na primeira partida da final do Baianão, o Vitória focou sua atenção na Copa do Brasil e enfrentou o Salgueiro-PE na noite desta quarta-feira, 15, pela segunda fase do torneio. A partida terminou empatada sem gols e a definição da vaga foi adiada para a próxima quarta, às 19h30, no Barradão.

Dentre os jogadores que vinham atuando no time titular, somente o volante Michel entrou em campo. Nem mesmo o técnico Caio Júnior viajou a Pernambucano, cumprindo suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela confusão na partida contra o Ceará pela Copa do Nordeste.

Um dos destaques do Leão foi o goleiro Wilson, que substituiu Deola e aproveitou bem a oportunidade. O arqueiro, contratado junto ao Figueirense, estava sem jogar desde fevereiro, quando assinou com o rubro-negro. Ele evitou pelo menos duas chances claras de gols do Carcará e teve participação efetiva no resultado.

Se pelo lado do Vitória Wilson teve boa atuação, o goleiro Mondragon também fechou o gol e impediu que o Leão conseguisse abir o placar. No jogo de volta, o rubro-negro precisa de um triunfo simples para se classificar. Empate com gols classifica o Carcará. Caso a igualdade se repita, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O vencedor do duelo encara o Criciúma, que bateu o São Bernardo-SP por 3 a 1, após o empate na primeira partida no ABC paulista.

Agora, o Leão direciona a atenção para a segunda partida da final do Estadual. No primeiro confronto, o time abriu uma grande vantagem sobre o Bahia e pode perder por até quatro gols de diferença para ergue a taça de campeão baiano. Na próxima quarta-feira, 22, o time recebe o Salgueiro no Barradão para a partida de volta.

Início morno - Salgueiro e Vitória reprisaram o embate feito por duas vezes durante a Copa do Nordeste. Nos confrontos anteriores, triunfo rubro-negro com seis gols marcados e um sofrido. No entanto, o que se viu na partida válida pela Copa do Brasil foi um primeiro sem grandes chances de perigo dos dois lados.

Porém, logo aos cinco minutos de bola rolando, o goleiro Wilson deu indícios do que haveria de acontecer: Fabrício Ceará recebeu dentro da área, virou e chutou forte. O arqueiro do Vitória fez ótima defesa e mandou para a linha de fundo.

O Salgueiro tentava atacar com jogadas de bola aérea, mas a zaga do Leão, bem postada por Reinê e Fabrício, afastava os lances de perigo. O time da casa trocava passes no meio campo, mas não conseguia finalizar. Aos 26 minutos, a primeira grande chance do Carcará: o atacante Elvis cobrou falta perigosa e o goleiro Wilson espalmou no canto.

Em outro lance de bola parada, o atacante Fabrício mandou um chute forte da intermediária, nos minutos finais, mas a bola subiu demais e passou longe da meta rubro-negra. Danilo Tarracha ainda tentou criar boa jogada, em mais um lance de jogada aérea, mas a bola passou por toda a extensão da área e ninguém finalizou.

Mondragon se destaca - Logo no primeiro minuto da segunda etapa brilhou a estrela do goleiro Mondragon. Cáceres mandou um chute forte e o camisa 1 do Salgueiro espalmou. Na sobra, Marquinhos viu o arqueiro mal posicionado e tentou mandar por cima, mas o goleiro se recuperou rápido e desviou para linha de fundo.

O Leão passou a ser mais agressivo, buscando o gol fora de casa para levar a vantagem para o Barradão, e Marcelo Nicácio por pouco não conseguiu o objetivo. Aos sete minutos, Danilo Tarracha recebeu de Marquinhos e mandou na área. O centroavante cabeceou com perigo e a bola passou perto da meta de Mondragon.

Aos 18 minutos, Marquinhos cobrou falta com perigo e o goleiro do Carcará mandou para escanteio depois do quique da bola rente às suas mãos. No ataque seguinte, o paredão se destacou outra vez: Marcelo Nicácio finalizou forte e quase abre o placar. O chute contou com um leve desvio do arqueiro antes da bola bater na trave e sair em escanteio.

O Vitória ainda sufocou nos minutos finais, mas o camisa 1 do Carcará evitou que o rubro-negro inaugurasse o marcador. Com a entrada de Willian Henrique, o Leão ganhou mais velocidade no ataque e o time ganhou mais movimentação. Mas pecava nas finalizações ou parava no guarda-metas do Salgueiro, um dos principais responsáveis por garantir o empate sem gols.

