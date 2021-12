Os jogadores do Vitória não podem reclamar da torcida que foi à Arena Fonte Nova na noite desta sexta-feira, 16. Apoiando o time durante todo o jogo, os 20 mil torcedores presentes embalaram o time rubro-negro, que não correspondeu e, após um bom primeiro tempo, relaxou na etapa final, empatando com o Paraná em 1 a 1.

Bruno Porciuncula Vitória empata com Paraná e perde chance de liderar Série B

O ponto do empate deixou o Vitória com 56 pontos, o mesmo que o Botafogo - que tem dois jogos a menos. Já o Paraná está estacionado na 12ª colocação com 39 pontos, com poucas chances de subir para a Série A ou de cair para a C.

Na próxima rodada, o Vitória visita o CRB no Rei Pelé, sábado, 24, às 17h30. Pedro Ken, que levou o terceiro amarelo, está fora da partida. No mesmo dia, às 21h, o Paraná recebe o ABC, no Durival Britto.

Gol de Kanu

O primeiro tempo começou com o Paraná partindo para cima. O tricolor paranense teve chances de gol com três faltas em menos de sete minutos.

Mas o Vitória foi quem marcou. Aos 11 minutos, Diogo Mateus fez um lindo cruzamento pela direita, na cabeça de Kanu, que acertou com força, para o chão, e a bola entrou no canto do goleiro do Paraná.

E era pela direita que o Vitória assustava mais o Paraná. Diogo Mateus cruzou para Pedro Ken, que matou no peito, mas demorou para chutar, favorecendo o corte da zaga paranense.

O Paraná assustava com Carlinhos, que obrigou Gatito Fernández a fazer pelo menos duas boas defesas, e o primeiro tempo terminou com vantagem para o Vitória.

Pressão do Paraná

O Paraná voltou dos vestiários querendo marcar o gol. Helder recebeu pela direita e tentou o cruzamento, bola bateu na zaga e foi para escanteio. Na cobrança, Helder estava na área e cabecou por cima do gol.

O rubro-negro estava bem postado na defesa, só esperando o contra-ataque para ampliar. Aos 6 minutos, Escudero tabelou com Vander, que deixou para Amaral dar um belo chute para o gol, mas bola foi para fora.

O tricolor paranaense teve a melhor chance de marcar. Rafal Carioca cruzou rasteiro, Gatito Fernández saiu mal e bola sobrou para Éder que, com o gol vazio, chutou para fora.

O Vitória ficou com um a menos aos 11 minutos. Diego Renan invadiu a área e se jogou. Juiz deu o segundo cartão amarelo para ele na partida, em seguida o vermelho.

Com um a mais o Paraná tinha mais posse de bola, e chegava com perigo. O gol era questão de tempo. E ele veio aos 39 minutos. Tiaguinho recebeu na entrada da área, dominou e deu um belo chute para empatar, sem chances para Gatito Fernández.

O Paraná ainda teve chance de virar aos 44 minutos. Lúcio Flávio cabeceou à queima-roupa e Gatito defendeu. Na sobra, Vitor Feijão perdeu com o gol vazio.

