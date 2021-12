Vitória empata com Operário-PR e segue sem vencer na Série B

Vitória e Operário-PR empataram sem gols, na noite deste domingo, 13, no Barradão, em Salvador. Com o resultado, o Leão segue sem vencer na Série B e ocupa a 14ª posição, com apenas dois pontos.

O Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira, 16, contra o Remo, em Belém, no Pará. A partida será no estádio Baenão, pela 4ª rodada do certame.

O jogo

Mesmo desfalcado, o primeiro chute da partida veio do Operário, com 1 minuto, em rebote que Tomas Bastos mandou por cima da meta. O Vitória respondeu aos 4 e 5 minutos, com Samuel e Roberto, mas que não levaram perigo para o goleiro Thiago Braga.

Com o meio congestionado, as jogadas do Leão surgiam pelos lados do campo. Já o Operário pressionava a saída de bola do Vitória. Em um desses momentos, aos 16, o goleiro Lucas Arcanjo recebeu recuo mas mandou em cima de Pedro Ken, quase sofrendo o gol.

O Fantasma seguia em cima. Aos 30, Bastos recebeu cruzamento e chutou em cima de Gabriel Bispo, que conseguiu evitar o gol. O Vitória só levou perigo novamente aos 40, em finalização de Eduardo que foi pra fora. Quatro minutos depois, Gabriel Bispo mandou perto da meta.

Antes do fim do primeiro tempo, aos 46, o atacante Marcelo recebeu perto da área e chutou rasteiro para a defesa de Lucas Arcanjo.

Segundo tempo

O Vitória voltou melhor na etapa final e, aos 16, Cedric teve boa chance na pequena área, mas não conseguiu finalizar. Dois minutos depois, Pablo Siles cruzou pela esquerda e Samuel cabeceou para fora.

Com a marcação apertada, o Operário tentava de fora da área, mas sem perigo. O Leão apareceu com David, aos 24, que chutou mal. A resposta veio com Ricardo Bueno, aos 28, mas a bola desviou na defesa e saiu.

O técnico Matheus Costa mexeu no time e o Operário equilibrou as ações na metade final do segundo tempo. No entanto, nenhuma das equipes foi capaz de tirar o zero do placar no Barradão.

adblock ativo