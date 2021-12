Vitória empata com o América-RN, mas segue líder isolado

Quem esperava um jogo fácil para o líder Vitória contra o América-RN na tarde desse sábado, 01, no estádio do Nazarenão, em Goianinha, no Rio Grande do Norte, se enganou. Com quatro gols, a partida, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, foi equilibrada e, mesmo estando à frente no placar depois de virar o jogo, o Leão não segurou o resultado e saiu de campo com o empate em 2 a 2.

Apesar do resultado, o Vitória se mantém firme e isolado na liderança do torneio nacional com 48 pontos, três a mais que o vice-líder Criciúma, que, na sexta-feira, 31, derrotou o Bragantino por 3 a 2. O América-RN permanece na oitava colocação com 32 pontos ganhos.

Mesmo entrando em campo com a postura mais agressiva que o time do América-RN, o Vitória viu o adversário abrir o placar aos 22 minutos da primeira etapa com o atacante Lúcio Curió. Apesar do susto, o time do técnico Paulo César Carpegiani não se abalou e partiu para cima na busca pelo empate. E não demorou muito: aos 35, Victor Ramos deixou tudo igual, terminando assim a primeira etapa.

No segundo tempo, a virada: Willie, aos sete minutos, fez o segundo para alegria da torcida rubro-negra. Mas a festa durou pouco. Cinco minutos depois, Cleber marcou para o América-RN e deixou tudo igual no Nazarenão: 2 a 2.

Para tentar manter a ponta, o Vitória volta a campo na próxima terça-feira, 04, contra o Criciúma - adversário direto na briga pelo título -, às 19h30, no estádio do Barradão, em Salvador. No mesmo dia e no mesmo horário, o América-RN enfrenta o Avaí no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

O jogo - O Vitória entrou em campo com o objetivo de manter diante do América-RN a sequência de jogos invictos fora de casa. Já são mais de dois meses sem perder como visitante. Por isso, o time comandado por Carpegiani jogou com uma postura mais agressiva do que o adversário potiguar.

A primeira boa oportunidade do Leão no jogo foi logo aos quatro minutos: o meia Willie recebeu na intermediária e arriscou, mas o goleiro Dida segurou e evitou o gol precoce do time baiano. Aos oito minutos, foi a vez de Pedro Ken. Ele chutou da entrada da área, o goleiro do América deu rebote e Elton pegou de primeira. Bem postada, a zaga do time potiguar evitou o gol.

O América respondeu aos 17 minutos: Netinho pegou sobra na área, após uma cobrança de falta, e bateu forte. A bola desviou na zaga do Leão e saiu pela linha de fundo. O time baiano pressionou a saída de bola do América, que, aos 22 minutos, surpreendeu: o atacante Lúcio Curió, após tabela na entrada da área com Isac, recebeu e bateu colocado, sem chances para o goleiro Deola: América-RN 1 a 0.

O Vitória não sentiu o gol e seguiu no ataque. Aos 35 minutos, Victor Ramos deixou tudo igual no Nazarenão. Depois da cobrança do escanteio, o zagueiro desviou de cabeça para o fundo das redes e igualou o marcador. O Vitória cresceu na partida e, aos 39, o atacante William arriscou de fora da área, e Dida teve de se esticar para evitar o segundo do Leão.

Tudo igual - Na segunda etapa, o jogo começou movimentado e logo aos sete minutos o meia Willie virou o jogo para o time baiano. Ele recebeu ótimo passe de William e chutou de primeira: Vitória 2 a 1. A torcida rubro-negra ainda comemorava quando o América tratou de acabar com a festa. Aos 12 minutos, depois da cobrança de um escanteio, o zagueiro Cleber subiu de cabeça e deixou tudo igual novamente.

O América chegou novamente aos 30 minutos. após bom lançamento, o atacante Max recebeu livre e arriscou da entrada da área, exigindo boa defesa do goleiro Deola. No Vitória, o técnico Carpegiani fez três alterações (tirou o lateral Léo e colocou o meia Tartá; trocou o meia Willie pelo volante Fernando Bob e o volante Uelliton pelo zagueiro Rodrigo Costa). Os dois permaneciam se defendendo e também buscando o ataque.

Aos 42 minutos, mais uma vez o goleiro Deola foi exigido. O atacante Soares recebeu na entrada da área, chutou e por pouco não marcou. A resposta do Vitória veio aos 46, quando Pedro Ken, em cobrança de falta, exigiu boa defesa do goleiro Dida. A bola ainda bateu na trave antes de ir pela linha de fundo.

