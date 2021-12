Novo técnico, mas, em campo, não se viu ainda nenhuma diferença. Na estreia do técnico Claudio Tencati, neste sábado, 23, o Vitória ficou no empate ontem em 0 a 0 contra o ABC, no Frasqueirão, em Natal, pela penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Lucas Cunha | Foto: Reprodução | ABC Vitória empata com o ABC pelo Nordestão e chega ao 10º jogo sem vencer

Com o resultado, o Leão chegou ao décimo jogo seguido sem vencer em 2019, além de ainda também não ter vencido no Nordestão este ano: com seis pontos, o Vitória acumula seis empates e uma derrota.

O Leão volta a entrar em campo no próximo sábado (30), às 16h, quando pega o Náutico, no Barradão, pela rodada final da primeira fase do Nordestão. No mesmo dia e horário, o ABC também atua, fora de casa, contra o Fortaleza, no Castelão.

Pênalti perdido

A estreia do técnico Claudio Tencati pelo Leão parecia que começaria muito bem. Logo aos dois minutos de jogo, o Vitória conseguiu um pênalti. Léo Ceará recebeu passe na área, o goleiro Edson chegou atrasado na bola e acabou derrubando o atacante do Leão. Na cobrança, o próprio Léo Ceará chutou forte no canto e a bola bateu na trave para, depois, tocar no pé do arqueiro do time potiguar. Na continuação da jogada, a defesa alvinegra colocou para escanteio.

Melhor em campo no início do jogo, o rubro-negro teve outra boa chance aos 19 minutos. Andrigo recebeu bom passe na entrada, avançou para dentro da área, mas, de frente para Edson, não teve categoria e acabou chutando em cima do goleiro do ABC.

Depois de permitir duas chances claras de gol, o time potiguar melhorou um pouco e conseguiu chegar ao ataque, aos 23 minutos. A defesa do Vitória falhou na marcação de linha e Anderson saiu na cara do gol. O atacante até conseguiu driblar o goleiro João Gabriel, mas acabou tirando muito do arqueiro e se atrapalhou no momento do chute, colocando para fora.

Na segunda etapa, o primeiro bom momento foi do Vitória, aos oito minutos, com Andrigo. O meia recebeu passe e chutou de fora da área, mas Edson conseguiu defender. Cinco minutos depois, aos 13, nova chegada do Leão, em lance com um cruzamento de Jeferson para Léo Ceará, que pegou fraco na bola e perdeu uma boa oportunidade.

A equipe potiguar quase marca aos 14 minutos, em falha da defesa do Vitória. Guedes lançou para Éder, que saiu sozinho na cara do gol. Na jogada, o atleta do ABC chutou rasteiro e conseguiu tirar do goleiro João Gabriel, mas Jeferson cortou dentro da pequena área, evitando o gol.

O alvinegro teve outra chance aos 24 minutos, com um forte chute de Valdemir de fora da área. No lance, o goleiro João Gabriel foi mal na bola. O arqueiro desviou para o próprio gol, mas a bola foi lenta e o jogador teve tempo de conseguir colocar para fora.

Tencati tirou no segundo tempo Yago, Erick e Léo Ceará para as entradas de Ruy, Felipe Garcia e Neto Baiano. Com o experiente atacante, o Vitória esteve perto de marcar. Aos 40 minutos, Neto desviou de cabeça cruzamento de Jeferson, que Edson defendeu. Depois, aos 42 minutos, o centroavante chutou forte da entrada da área, com a bola passando perto da trave.

Mas o principal lance envolvendo Neto ocorreu nos acréscimos. Em cruzamento de Jeferson, Neto desviou de cabeça e bola tocou na mão de um defensor do ABC, que pulou com os braços abertos. Mesmo com muita reclamação dos jogadores do rubro-negro, o juiz mandou o jogo seguir. E assim terminou a partida, com os atletas do Leão cercando o árbitro pelo claro pênalti não marcado, amargando o décimo jogo seguido sem vencer em 2019.

