Vitória empata com Minas no 1º jogo da final do Brasileirão Feminino

Mesmo com o apoio de sua torcida no Barradão, as Leoas do Vitória não passaram de um empate por 2 a 2 com o Minas Icesp-DF, na tarde desta domingo, 8, pelo primeiro duelo da final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-2.

Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Anny e Gadu. O time baiano ainda desperdiçou um pênalti com Taiana, no primeiro tempo.

Com o resultado, o Vitória precisa de triunfo simples no segundo e decisivo jogo para ficar com o título. Um novo empate levará a decisão para as penalidades.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, 12, às 15h, no estádio Maria Abadia, em Ceilândia, no Distrito Federal.

Independentemente do título, as Leoas, que seguem invictas e têm a melhor defesa da competição, já garantiu o retorno para a Série A-1.

