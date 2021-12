Vitória empata com CSP mas garante vaga na final do Nordestão sub-20

O Vitória está na final do Nordestão Sub-20. Em jogo emocionante na tarde desta quarta-feira, 27, o Leão saiu atrás no placar mas buscou o empate e garantiu a classificação nos pênaltis diante da equipe do CSP-PB. Os gols da partida foram anotados por Ronald, para o time paraibano, e Gabriel Oliveira descontou para o Rubro-Negro.

No jogo, a equipe do CSP começou melhor e, logo aos 13 minutos, o camisa 8 recebeu belo lançamento para finalizar no travessão do goleiro Cabral. No rebote, a bola sobrou para o mesmo Ronald abrir o placar.

A resposta do Leão só veio ocorrer no início da segunda etapa, aos 5 minutos, após passe de David para Gabriel Oliveira finalizar no cantinho, sem chances para o arqueiro paraibano.

Com o fim da partida, as duas equipes foram para os pênaltis. Nas cobranças, a estrela do goleiro Cabral brilhou duas vezes e o Leão triunfou pelo placar de 4 a 2, garantindo a vaga na grande decisão. O adversário do Vitória sairá ainda nesta quarta-feira, no confronto entre Ceará e Sport, que acontece às 19h.

A final da competição está marcada para a próxima sexta-feira, 29, também no Estádio Lourival Baptista, em Aracaju.

adblock ativo