Vitória empata com Ceará e está de volta à Série A

Depois de dois anos na série B, o Vitória está de volta a elite do futebol nacional. Sob o olhar de mais de 37.500 expectadores, recorde de público no Barradão no ano, o Leão apenas empatou com o time do Ceará por 1 a 1, na tarde deste sábado, 24, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA), mas o resultado garantiu o retorno do time rubro-negro à série A do Campeonato Brasileiro.

Com o empate, o Leão, que somou 21 vitórias, oito empates e nove derrotas em 38 jogos, fecha o campeonato na quarta posição com 71 pontos ganhos, mesma pontuação do São Caetano que, por ter uma vitória a menos que o time baiano, ficou em quinto lugar e não se classificou. Com 78 pontos, o Goiás, que derrotou o Joinville por 2 a 1, também nessa tarde, ficou com o título do campeonato. Criciúma (2º), com 73 pontos, e Atlético-PR (3º), com 71, fecharam o grupo dos quatro primeiros e disputarão a série A em 2013.

Apesar de levar alguns sustos durante a partida, o Leão foi superior diante do despretensioso Ceará, que, sem chances de classificação e nem risco de rebaixamento, chegou na última rodada apenas para cumprir tabela. O Leão abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo com o atacante William e o time Cearense conseguiu o empate aos 35 da segunda etapa com zagueiro Heleno. Mas o gol, apesar de ter aumentado a apreensão do torcedor rubro-negro nos minutos finais, não impediu a festa no Barradão.

O Jogo - O Leão entrou em campo nessa tarde para o jogo contra o Ceará com a missão de decidir, em apenas 90 minutos, o destino de toda uma temporada. O time baiano só precisava de um empate em casa para ficar no G-4, mas a ida ao ataque logo nos primeiros momentos do jogo já indicava que a vitória era o objetivo. No primeiro minuto, Willie invadiu a área em velocidade, foi derrubado e pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

O Vitória tentou imprimir seu ritmo de jogo, pressionando o time cearense no campo de ataque. Aos 15 minutos, quem teve boa chance foi Dinei: após cruzamento, ele recebeu sozinho dentro da área e arriscou. A bola passou com perigo próximo ao gol cearense. Três minutos depois, foi a vez de Willian perder boa oportunidade. Após cruzamento de Mansur, o atacante, na entrada da pequena área, girou e mandou para fora.

O Ceará conseguiu chegar aos 25 minutos: após falta cobrada por Leandro Chaves, o atacante Mota apareceu na área, mas cabeceou para fora. Mas o lance capital veio aos 42 minutos: após laçamento, o atacante William enganou a defesa cearense e saiu livre na cara do gol de Dionantan. Experiente, ele só teve o trabalho de tirar do goleiro para balançar a rede e abrir o marcador, para delírio e festa dos torcedores rubro-negros presentes do Barradão.

Na segunda etapa, o jogo continuou movimentado. O leão voltou sem alterações, disposto a manter a garra da primeira etapa. Mas quem assustou foi o Vovô: aos quatro minutos, depois da falta cobrada por Lenadro Chaves, Deola precisou se antecipar para afastar o perigo. Aos 18 minutos, por falta dura em Wilie, o zagueiro Jailton levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o time cearense com um a menos.

Tentando se aproveitar da superioridade numérica em campo, o Leão seguiu pressionando. Aos 28 minutos, Willie apareceu novamente: o atacante recebeu passe de Mansur e, dentro da área, mandou a bola na trave, assuntando o goleiro Dionantan e levantando a torcida rubro-negra nas arquibancadas. Mas o que era festa se transformou em apreensão: aos 35 minutos, após lançamento na área do Vitória, Victor Ramos não conseguiu cortar e o zagueiro Heleno complementou para as redes. O clima de tensão se estendeu até o apito final do árbitro Sandro Meira Ricci, momento em que a apreensão se transformou novamente em festa: fim de jogo e acesso garantido.

