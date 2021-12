Vitória empata com Bahia de Feira e segue fora do G-4 no Baianão

Na noite desta quarta-feira, 31, o Vitória visitou o Bahia de Feira na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e empatou em 1 a 1 o jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Baiano. Foi o quinto empate consecutivo do Rubro-Negro na temporada, e a sexta igualdade em onze partidas disputadas até aqui. Diones abriu o placar para o Tremendão e David marcou o gol do Leão.

Rodrigo Chagas mandou uma escalação alternativa para campo e o desempenho do time deixou a desejar, principalmente no setor ofensivo. Titular, Walter foi pouco acionado no comando do ataque e mais assistiu do que participou do jogo. Mais um a receber chance, Alisson Farias também não esteve bem.

Com o resultado, o Vitória segue fora do G-4 do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro soma seis pontos, na sexta posição. O quarto colocado é o Vitória da Conquista, com sete pontos. Vale lembrar que o Leão ainda tem dois jogos atrasados na competição.

O Vitória volta a campo no domingo, quando recebe o Treze-PB, no Barradão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos foram marcados por pouco futebol na Arena Cajueiro. Os dois times tinham enorme dificuldade para criar qualquer jogada no campo ofensivo e o número de passes errados subia a cada nova tentativa de avanço.

Mandante na partida de ontem, o Bahia de Feira foi o primeiro a conseguir organizar uma jogada de ataque. O Tremendão avançou pelo lado esquerdo até Deon chutar fraco para defesa de Lucas Arcanjo. Ainda nos primeiros minutos o goleiro do Vitória também parou Diones, que arriscou uma bicicleta de fora da área.

A resposta do Rubro-Negro veio aos dez minutos. Walter foi lançado dentro da área e fez bem o papel de pivô ao escorar de cabeça para Ruan Nascimento, que chegou livre para finalizar. O meio-campista, no entanto, não pegou bem na bola e facilitou a defesa de Jean. Foi a melhor trama ofensiva encaixada pelo Leão na primeira etapa.

A medida que o tempo passava, o Bahia de Feira se mostrava mais perigoso dentro do contexto do jogo. Aos 18 minutos Cazumba colocou Lucas Arcanjo para trabalhar em cobrança de falta. Mais tarde, aos 37’, quem salvou o Vitória foi a trave, quando Thiaguinho arriscou chute forte de fora da área e quase marcou.

Os donos da casa eram melhores em campo e aos 40 minutos conseguiram colocar isso no placar do jogo. O gol do Tremendão começou com um vacilo de Mateus Moraes, que errou passe na saída de bola e ofereceu a redonda para o adversário. Quando ela chegou em Pedro Neto, o atacante esbanjou categoria para dominar e cruzar de três dedos, na medida para Deon desviar de cabeça e correr para o abraço dos colegas de time.

Só depois de ficar atrás do placar o Rubro-Negro voltou a levar perigo e acertou a trave com Ygor Catatau, em chute de fora da área, desviado pela zaga do tricolor.

Resposta rápida

O Vitória voltou com uma mudança que teve efeito imediato no segundo segundo. David entrou no lugar que Maykon Douglas e o próprio atacante foi o responsável por empatar o jogo já no primeiro minuto dele em campo. Ele recebeu pela esquerda, invadiu a área e estufou a rede da Arena Cajueiro.

Como empate imediato, o jogo logo se apresentou com um cenário bem parecido ao que teve na primeira etapa. As defesas levavam a melhor contra os ataques e os erros de passe dificultavam os avanços dos dois lados do campo.

Rodrigo Chagas fez mais trocas na busca pelo segundo gol. Primeiro João Pedro ficou com a vaga de Gabriel Bispo, amarelado. Depois Walter e Ruan Nascimento deixaram o campo para as entradas de Eron e Soares, que passaram a atuar respectivamente na referência e na articulação das jogadas.

Diferente da entrada de David, essas mudanças não afetaram o panorama do jogo, que seguiu sem novas alterações no placar até o apito final do árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade.

