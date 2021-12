Vitória empata com América-RN e espera pelo Ceará

Com a tranquilidade de quem já se encontrava classificado às quartas de final da Copa do Nordeste, o Vitória desperdiçou muitas oportunidades de gol na noite desta quarta-feira, 6, no Barradão, e empatou em 1 a 1 com o América-RN.

Na sequência do Nordestão, o rubro-negro terá dois confrontos com o Ceará: na quarta-feira, 13, e no domingo, 17, pelas quartas de final. O primeiro jogo será disputado no Castelão, em Fortaleza; o jogo decisivo será no Barradão. Os outros três duelos das quartas são Sport x Campinense, Santa Cruz x Fortaleza e ABC x Asa - com o empate do América-RN, o Asa, que venceu o Salgueiro por 2 a 1, avançou à próxima fase na segunda colocação do Grupo C.

Em sua despedida da competição, o time potiguar saiu na frente do placar, com gol de Netinho, aos 26 minutos da primeira etapa. O Vitória poderia ter conseguido mais do que o empate, mas abusou de perder gols e não conseguiu ir além do tento de Marcelo Nicácio, aos 35 do segundo tempo, após cobrança de pênalti.

O resultado no Barradão levou o rubro-negro aos 13 pontos ganhos e em nada modificou a sua situação no Grupo C do torneio regional: qualquer que fosse o resultado na última partida da primeira fase, o time baiano permaneceria como líder da chave.

A partida pelo menos serviu para que o técnico Caio Júnior pudesse observar os desempenhos do lateral-direito Marcos, do volante Luís Alberto e do meia Vander, que entraram em campo pela primeira vez com a camisa rubro-negra. Dinei, recuperado de lesão, também deu o seu pontapé incial na temporada.

América-RN na frente - Com cinco mudanças na sua formação em relação à equipe que havia começado a partida contra o Salgueiro, o Vitória deu a entender, tão logo nos primeiros minutos do jogo no Barradão, que não tomaria conhecimento do América-RN.

Mas, a partir dos 20 minutos, puxou o freio e, talvez como quem não quisesse correr riscos de perder jogadores para a próxima fase do Nordestão, passou a tocar a bola e a tentar imprimir maior lentidão ao certame. O alvirrubro potiguar, então, necessitado do triunfo para se classificar, passou a se aventurar mais incisivamente nas jogadas de ataque.

O time visitante assustou pela primeira vez aos 20 minutos: Cascata levantou bola na área e serviu Édson, que cabeceou com perigo e mandou a bola muito perto do gol de Douglas. Aos 24, Norberto lançou Cascata na área e o meia chegou em boas condições de marcar, mas Gabriel Paulista conseguiu cortar o perigo.

O tento saiu dois minutos depois: Cascata fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou na área para Netinho, que tocou de primeira e balançou as redes de Douglas. O Leão, então, saiu em busca do gol de empate. A sua melhor jogada aconteceu aos 34 minutos, quando Mineiro recebeu passe na área e, com um chute colocado, mandou a bola muito perto do gol de Dida. Mais nada.

Bombardeio e má pontaria - Caio Júnior devolveu o Vitória para o segundo tempo de jogo com uma mudança: tirou Marquinhos e lançou mão de Dinei. O atacante se movimentou bem e criou boas chances de gol, mas não conseguiu convertê-las.

A primeira chegada rubro-negra aconteceu logo aos três minutos: Nicácio cobrou falta no capricho e Dida saltou para fazer uma grande defesa. Aos cinco, Dinei recebeu cruzamento e cabeceou com perigo; Dida pegou. Um minuto depois, mais uma vez de cabeça, o camisa 18 mandou a bola ao lado da meta alvirrubra.

Aos 10, Dinei recebeu lançamento em profundidade na área e bateu de primeira; pra fora mais uma vez. Aos 17, Marcos levantou bola na área e, de cabeça, Marcelo Nicácio carimbou a trave de Dida; no rebote, Luís Alberto não conseguiu completar para as redes.

Nove minutos depois, Gabriel arrancou rebote de Dida e a bola sobrou para Mineiro, mas o volante desperdiçou. Aos 32, Luís Alberto mandou uma bomba para o gol; bola pra fora. Dois minutos depois, Mansur foi derrubado na área por Norberto e o árbitro marcou a penalidade. Nicácio fez o seu quinto gol na temporada e, a muito custo, manteve a invencibilidade rubro-negra no Barradão. Que venha o Ceará.

