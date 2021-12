Vitória embarca para o Sul sob protestos da torcida no aeroporto

Com problemas extracampo e um desempenho ruim na série B do Brasileirão, o Vitória precisa lidar com a insatisfação geral dos torcedores. Nesta quinta-feira, 15, ao embarcar no aeroporto de Salvador rumo à Porto Alegre, o elenco foi recebido com gritos de protesto.

Sem ganhar há seis rodadas, o time está na zona de rebaixamento para a série C e enfrenta uma crise financeira na administração do clube.

O rubro-negra viaja para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e depois vai para Pelotas, onde enfrenta o Brasil de Pelotas neste sábado, 17. A partida está marcada para às 11h.

Um dos alvos do protesto dos torcedores foi o técnico Ramon Menezes, que é ídolo do clube, e chegou a conversar com o grupo, assim como o meia Fernando Neto.

Já é o terceiro ano consecutivo que o Leão briga para não cair. Para sonhar com uma ascensão meteórica e ainda vislumbrar uma promoção, o time precisa fazer o que nenhum outro conseguiu na história, que é reverter a baixa pontuação após 11 rodadas passadas.

