Vitória embarca para o Rio de Janeiro sem o meia Escudero

Um trabalho tático na manhã desta quinta-feira, 5, marcou o fim da preparação do Vitória para a partida diante, do Macaé no sábado, 7, no estádio Moarcyzão, às 16h30 (horário da Bahia), no Rio de Janeiro.

O técnico Vagner Mancini comandou um coletivo e, em seguida, uma atividade focando bola parada e finalização. Depois, o grupo participou de um rachão. À tarde, a delegação rubro-negra seguiu para o Rio de Janeiro.

Para o duelo, a única baixa é o meia argentino Escudero, que ficou em Salvador para continuar tratamento de um edema na coxa esquerda.

Sempre presente na lista de relacionados, o atacante Robert (foto) e o meia David não viajaram com o grupo, por opção de Vagner Mancini. Além de Escudero (edema na coxa), Yan, com dores musculares, também ficou em Salvador.

O rubro-negro deve entrar em campo no sábado com Roberto Fernández, Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Diego Renan; Amaral, Pedro Ken, Flávio e Rhayner; Vander e Rafaelson.

adblock ativo