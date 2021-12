Vitória elege conselho que vai definir presidente do clube

Associados do Vitória elegeram nesta sexta-feira, 6, o Conselho Deliberativo que vai escolher o presidente do clube no triênio 2014/2016. José Alves Rocha e Silvoney Sales de Almeida continuam na presidência e vice-presidência do Conselho, respectivamente. Eles têm até 16 de dezembro para definir o substituto de Alexi Portela Júnior.

