Vitória e Vila Nova-GO fazem confronto direto contra o Z-4

O Vitória deu início ao segundo turno com uma missão bastante complicada: fazer um time com um baixo aproveitamento dar a volta por cima e começar a pensar no acesso. Assim, o Leão vai até Goiânia enfrentar o Vila Nova-GO, nesta terça-feira, 3, pela 21ª rodada Série B do Brasileirão, com o intuito de conquistar o segundo triunfo fora de casa e se distanciar de vez da degola.

A princípio, uma das primeiras metas dos comandados de Carlos Amadeu começou a ser cumprida, que é ficar fora da zona de rebaixamento. Na 15ª colocação e sem perder há seis jogos, o Vitória ainda tem muito o que remar caso deseje algo melhor na competição. Apesar da invencibilidade, o excesso de empates e a falta de gols do setor ofensivo começam a preocupar.

Em coletiva pós-jogo na última sexta, 30, o treinador do Leão, que está invicto desde que assumiu o time, destacou a sua angústia com a seca de gols que o ataque atravessa. "A gente conseguiu dar consistência defensiva. A gente parou o sangramento que tínhamos de tomar gols. Mas a parte mais difícil é a parte da ordenação, da concatenação de jogadas e de criação. E isso é a parte mais complexa, exige um tempo e um treinamento específico para isso. A gente tem condições de fazer, mas neste momento a gente lança mão muitas vezes da sorte", avaliou.

Retrospecto favorável

Se vale o retrospecto, o primeiro triunfo do Vitória na competição aconteceu justamente contra a equipe alvirrubra. No duelo, Ruan Levine fez a 'estreia dos sonhos' e anotou dois gols - o último aos 44 do segundo tempo - no triunfo por 2 a 1, diante dos mais de sete mil torcedores que estavam presentes no Barradão.

Outro número favorável ao Leão está no histórico geral do confronto entre as duas equipes. Segundo o site Futebol de Goiás, nas oito partidas disputadas até hoje, o Rubro-Negro levou a melhor cinco vezes, enquanto o Vila apenas duas, e um empate

Além disso, a última vez que os goianos viram um placar positivo contra o Vitória foi há quase 40 anos, no dia 9 de março de 1980, em uma partida válida pelo Brasileirão Série A. De lá pra cá, toda vez que o juiz da partida levantou os braços encerrando o confronto, o Rubro-Negro estava a frente do placar.

Partidas de 'seis pontos'

Agora, além do confronto desta terça, o Vitória terá uma sequência muito importante para afastar a possibilidade de rebaixamento e começar a trilhar novos caminhos dentro da competição. As duas próximas partidas do Leão são contra adversários diretos na parte debaixo da tabela.

Lanterna da competição, o Guarani vem de dois triunfos consecutivos e pode chegar no Barradão embalado, caso conquiste os três pontos nesta rodada diante do Oeste. Em situação contrária, está o São Bento. A equipe paulista, que ocupa a penúltima colocação, não vence há exatos dois jogos.

No entanto, sabe o que as duas equipes possuem em comum? Ambas venceram o Vitória nos confrontos válidos pelo primeiro turno. De um lado, o Bugre virou para cima do Leão por 3 a 2 em um jogo marcado por falhas, principalmente do goleiro Caique. Já o Alviceleste, que vivia situação completamente diferente da atual, venceu por 3 a 1 dentro do Barradão e havia se aproximado da parte de cima da tabela.

De qualquer forma, mesmo com o ataque em baixa, o Leão sabe que a receita para mudar os rumos da equipe na competição pode estar nessa série de três confrontos diretos na parte debaixo da tabela. Os nove pontos disputados nessas partidas dariam a chance de a equipe brigar por algo melhor na parte de cima. Apesar de uma realidade um pouco distante, a diferença do Vitória para o G-4, atualmente, está em 11 pontos.

Desfalques e Novidades

Para o duelo, além dos desfalques do goleiro uruguaio Martin Rodriguez e do lateral-direito Van, Amadeu também não poderá contar com meia Ruy, que sentiu a panturrilha.

A parte boa ficou por conta do retorno do zagueiro Everton Sena, após cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Outra novidade na lista de relacionados foi o atacante da base Luan Gabriel, recém-promovido para ocupar o lugar de Thiaguinho, que retornou ao grupo de aspirantes.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

