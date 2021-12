Vitória e Vasco fazem duelo de defesas vulneráveis em São Januário

Vice-campeões estaduais, ambiente político conturbado e derrotas amargas no meio de semana são alguns pontos em comum entre Vitória e Vasco, adversários deste domingo, 13, às 16h, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal semelhança entre as equipes em 2018, no entanto, é o péssimo desempenho do sistema defensivo. Se os times mantiverem a média da temporada, o torcedor que ligar a TV para acompanhar o jogo de hoje deve esperar uma partida com muitos gols em São Januário.

O Cruz-maltino lidera o ranking de pior defesa entre os times da Série A. Já são 43 gols sofridos na temporada, média de 1,5 bolas na rede por partida. Destaques para as goleadas por 4 a 0 sofridas diante de Racing-URU e Cruzeiro, pela Copa Libertadores, e também para o 3 a 0 aplicado pelo Bahia, na última quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A segunda pior defesa dessa lista é justamente a do Rubro-Negro, que sofreu 39 gols nas 31 vezes que entrou em campo. Média de 1,2 gols por jogo. Os três últimos dessa lista foram marcados pelo Corinthians, em partida que custou a eliminação do Leão na Copa do Brasil.

Desempenho na Série A

Quando o assunto é Brasileirão, as equipes vivem situações opostas. O Vasco sofreu apenas três gols na Série A. Os comandados de Zé Ricardo já venceram duas vezes, somam sete pontos e ocupam atualmente a quarta posição, três pontos atrás do líder Flamengo. Vale destacar que o Alvinegro teve jogo contra o Santos, pela segunda rodada, adiado. Por isso, tem uma partida a menos em relação aos demais clubes.

A defesa do Vitória, por outro lado, já mostrou que o torcedor deve mesmo se preocupar. Foram oito gols sofridos em quarto jogos. O time ainda não venceu, e ocupa a penúltima posição da tabela.

Incomodado com o desempenho defensivo do Leão, o técnico Mancini reconheceu a necessidade de corrigir falhas cometidas pelo setor.

“Não estou direcionando a ninguém, mas a um setor onde a gente está sendo um pouco ineficiente, e a gente tem que corrigir isso”, disse o treinador, sem culpar nenhum jogador específico.

Para dificultar a vida do técnico, hoje ele também não poderá contar com Aderllan, que já havia sido desfalque na quinta-feira, contra o Corinthians. O zagueiro sentiu dores no tornozelo e retornou para ser avaliado em Salvador.

Nesse caso, a dupla de zaga deve ser mantida com Kanu e Ramon. Os demais setores do time, por outro lado, devem ter mudanças. Quem garantiu isso foi o próprio Mancini.

“Chegou o momento de dar uma oxigenada na equipe. Têm alguns atletas que caíram muito de rendimento, e a gente está atento a isso”, destacou o treinador após a derrota para o Corinthians no meio de semana.

Uma das prováveis mudanças é o retorno de Jeferson na lateral direita. O jogador não esteve em campo na última quinta-feira porque não poderia jogar pela Copa do Brasil, mas está liberado para atuar no Brasileirão.

Mesma situação vivida por Wallyson, que também deve pintar no onze inicial da partida de logo mais. O atacante foi titular no último compromisso pelo Brasileirão e agradou a comissão técnica e torcedores do Leão.

