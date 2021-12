Vitória é tudo ou nada contra o Atlético Mineiro

Dia D, sprint final, último gás, jogo da vida, tudo ou nada. Qualquer uma destas expressões poderiam sintetizar o último jogo do Vitória no ano, contra o Atlético Mineiro, às 16 horas, no Estádio Independência.

Serão 90 minutos que poderão mudar a história do clube em 2014. É preciso vencer o Galo e torcer contra Goiás e Botafogo, se quiser, pela primeira vez em 114 anos, disputar uma Libertadores. Para isto, quis o destino que o último desafio fosse justamente contra o atual campeão da competição, o Atlético Mineiro do técnico Cuca.

O desafio será complicado. Ao contrário do que se esperava, os mineiros vão a campo com o time completo contra o Leão. Entretanto, o técnico Ney Franco já imaginava esta possibilidade, mas avisa que não jogará retrancado ou com medo.

"Da minha parte, era previsível, e já estava me preparando para pegar um adversário com força máxima. O tempo que tem para o Atlético estrear no mundial é grande e os adversários estão em atividade. Do time titular aos reservas, o Atlético é todo bom", disse Ney Franco.

De fato, o torcedor não verá um Leão acuado em Minas Gerais. Assim como aconteceu contra o Flamengo, o Vitória terá três atacantes para infernizar os mineiros: Maxi Biancucchi, Marquinhos e Dinei.

Ney assegura que não tem mais o que fazer no quesito preparação, pois time já sabe como se comportar na última rodada da Série A. A missão agora é manter a boa campanha do segundo turno e aguardar um tropeço dos concorrentes.

"Não tem muito o que inventar. O ambiente é bom e todos acreditam muito na vaga. É o último gás. O jogo final. Vamos montar uma equipe com a mesma filosofia dos último jogos. Temos a mesma pontuação do campeão Cruzeiro no segundo turno e devemos acreditar no time!", completou Ney.

Para o argentino Maxi, o Vitória merece aplausos antes mesmo de entrar em campo hoje. "Mostramos que o Vitória é um time vencedor. Não importa agora quem vai ficar ou sair do clube no final do ano. Todos estão focados no jogo das nossas vidas. Irei jogar como uma final", assegurou Biancucchi, que ainda negocia sua permanência no Leão.

Vitória

Mesmo que não seja premiado com a vaga na Libertadores, o Vitória merece aplausos, de fato. O Leão pode terminar o ano como o mais eficiente do segundo turno, registrando a melhor campanha dos nordestinos na era dos pontos corridos.

Na segunda metade do Brasileirão, o Leão, com 64% de aproveitamento e comportamento exemplar, bem que que poderia ganhar de presente a vaga na Libertadores, né Papai Noel?

