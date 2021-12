Vitória e Sport travam duelo de líderes no futebol feminino

Vitória e 3BSport-AM fazem nesta quarta-feira, 23, um duelo de líderes pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A-2. As duas equipes estão tecnicamente empatadas no primeiro lugar do Grupo 15, antes da partida marcada para o estádio do Barradão, em Salvador, a partir das 15h.

Além de invictos, curiosamente Vitória e 3BSport-AM somam cada um dez pontos em quatro jogos, com três triunfos e um empate e o mesmo saldo positivo de dez gols. As vantagens e diferenças entre os dois times estão também relacionadas ao número de gols.

Enquanto as Leoas do Vitória anotaram dez gols nos quatro jogos disputados, as amazonenses balançaram as redes adversárias 13 vezes e por isso ocupam a primeira colocação, seguida pelas rivais baianas.

A equipe rubro-negra não sofreu gols em suas quatro partidas, o que torna o confronto um duelo entre o melhor ataque contra a melhor defesa do grupo 15.

Diante da importância da partida e sabendo que um triunfo colocará o Vitória em primeiro lugar no grupo, o técnico Lucas Grillo convocou o 12º jogador, representado pela torcida, para empurrar o time contra o time amazonense. "Jogar em casa tem o fator positivo de não ter desgaste da viagem, além do apoio da torcida que sempre é importante", disse Grillo.

Em troca, o técnico promete que as rubro-negras vão fazer de tudo pela vitória. "O grupo está focado nessa partida e na competição de uma maneira geral", prometeu o treinador. O apelo feito por Lucas Grillo convocando a torcida poderá não surtir efeito diante da falta de transporte coletivo na cidade, com a greve dos rodoviários deflagrada a partir de hoje pela categoria.

Por ora, atuando em Salvador, o Vitória tem dois triunfos e um empate: venceu Botafogo-PB e Lusaca-BA e empatou com o Esmac-PA.

Se depender do empenho da goleira Yasmin, a invencibilidade do time seguirá no campeonato. “Isso é fruto de muito trabalho e da nossa união. Estamos lutando pelo acesso, com os pés no chão e com muita garra”, disse a goleira do Leão.

Lusaca amarga vice-lanterna

Já o Lusaca/Cajazeiras faz uma péssima campanha na Série A-2 e segue em situação delicdada. Sétimo colocado entre os oito times do Grupo 15, o time baiano tem apenas 3 pontos em quatro jogos, venceu apenas uma partida e já sofreu três derrotas.

A equipe viajou para Belém, onde vai enfrentar o 5º colocado Esmac-PA, também às 15h.

As outras partidas do grupo são as do América-MG e Minas Icesp-DF, Tiradentes-PI e Sampaio Correa-MA, Vila Nova-ES e Associação Atlética Napoli-SC, Botafogo-PB e São Gonçalo-CE.

Na seleção brasileira

Mais uma vez, a CBF convocou a jogadora rubro-negra Tainara para a seleção brasileira feminina sub-20, visando o Mundial de 2018.

A fase de treinamentos está programada para 4 a 14 de junho, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Já o Mundial de 2018, será realizado em agosto, na França. O Brasil está no Grupo B, com Coreia do Norte, Inglaterra e México.

