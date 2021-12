Vitória e Sergipe empatam em jogo disputado

Com um gramado que não ajudou o bom futebol, o Vitória foi a Estância (SE) e empatou com o Sergipe em 2 a 2. O rubro-negro ficou atrás no marcador por duas vezes. A equipe da casa abriu o marcador aos 34 do 1º tempo, com João Paulo. O Vitória empatou cinco minutos depois, com Cáceres.

Os outros dois gols foram marcados no segundo tempo. Aos 36, de pênalti, João Paulo fez o segundo. Marquinho salvou o Vitória aos 42 minutos da segunda etapa. William Henrique aproveitou vacilo da zaga e tocou para o atacante rubro-negro, sozinho, marcar o gol de empate.

Com o resultado, o Vitória continua em segundo lugar no grupo A com 5 pontos, o mesmo número que o Sergipe, o terceiro, mas com um saldo de gols melhor. O líder continua sendo o América-RN, que tem 9 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 19h, no estádio de Pituaçu, em partida válida já pelo returno da Copa do Nordeste.

Equilíbrio no primeiro tempo

O jogo começou disputado. Com o gramado ruim, os erros de passes e de domínio de bola eram comuns. O Vitória, com o contra-ataque rápido, teve duas chances, ambas com Willie, que perdeu cara a cara com o goleiro após belos passes de Marquinhos. No primeiro lance, ele praticamente recuou para o goleiro Pablo e, no segundo, chutou para a linha de fundo.

O Sergipe assustou com dois chutes de fora da área. João Paulo dominou, chutou rasteiro e a bola foi venenosa para cima do goleiro Wilson, que quase leva um frango. No segundo chute, Edinho chutou forte, a bola quicou na frente de Wilson e quase o encobriu, mas goleiro conseguiu mandar para escanteio. Na cobrança, aos 34 minutos, Edinho cabeceou sozinho e abriu o marcador para o Sergipe.

Não demorou muito para o Vitória empatar. Cinco minutos depois, Airton cobrou a falta em cima da zaga do Sergipe, a bola sobrou para Cáceres que chutou forte de fora da área e empatou a partida.

Jogo disputado

No segundo tempo, Ney Franco esperou só seis minutos para fazer duas substituições e adiantar o time para o ataque. Alan Pinheiro entrou no lugar de Danilo Tarracha e Lucas Zen saiu para a entrada de Mauri. Mas foi o Sergipe que teve mais chances. Bem armado na defesa, o time sergipano assustou Wilson com chutes de fora da área e, principalmente, com a cabeçada forte de João Paulo, que obrigou Wilson a fazer uma bela defesa.

Ney ainda colocou William Henrique no lugar de Willie. Mas, novamente, a alteração não surtiu o esperado (pelo menos até os 42 minutos de jogo) e o Sergipe continuou levando mais perigo para o gol do Vitória, que tinha dificuldades em chegar na grande área sergipana.

Em uma das poucas chances que teve, aos 31 minutos, quando o Vitória já estava melhor na partida, Marquinhos recebeu livre na grande área após falha da zaga do Sergipe, mas, em vez de chutar, preferiu tocar para William Henrique. O atacante do rubro-negro não conseguiu dominar a bola e perdeu uma boa chance de virar a partida.

Aos 36 minutos, Dão derrubou João Paulo na grande área e juiz marcou pênalti. João Paulo mesmo cobrou no canto, sem chances para Wilson, fazendo o gol do triunfo. O Vitória foi para cima, para o tudo ou nada, mas jogadores sempre erravam no último passe.

O empate chegou com um lance de sorte, aos 42 minutos. A zaga do Sergipe falhou e a bola sobrou para William Henrique, que invadiu a área e tocou para Marquinhos, sozinho, marcar o segundo gol.

