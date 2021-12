Vitória e Santos disputam duelo contra o Z-4

Em 2010, Vitória e Santos decidiram o título da Copa do Brasil. Neste domingo, 3, oito anos depois, as mesmas equipes travam um duelo contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar pela nona rodada, às 16h, na Vila Belmiro, apenas dois pontos separam as duas equipes.

O Peixe é o atual 18º colocado e precisa vencer para ultrapassar o adversário e deixar o incômodo grupo dos quatro últimos. Já o Leão, que frequentou o Z-4 por algumas rodadas, ocupa a 16ª posição e corre atrás dos três pontos para se afastar dos times que figuram na zona do descenso.

O Rubro-Negro até vinha de uma boa sequência na competição. Estava invicto há três jogos, com dois triunfos e um empate, mas perdeu em casa para o Internacional e voltou a flertar com a zona de rebaixamento.

Brigar na parte inferior da tabela é novidade para o Santos. O Alvinegro Praiano vem de boas campanhas no Brasileirão, inclusive foi vice-campeão em 2016. Para Vagner Mancini, o Vitória precisa saber explorar o momento complicado do Peixe.

“O Santos, jogando na Vila pressionado, é uma equipe perigosa, mas, ao mesmo tempo, ele vai te dar oportunidade de jogo(...) Normalmente, o Santos está bem colocado, com times que fazem boa campanha. Então a gente tem que tentar aproveitar”, projetou o treinador.

Mancini também pediu “inteligência” de seus jogadores, para que o time conquiste pontos na casa do adversário. Nos dois últimos jogos como visitante, o Leão venceu o Vasco e empatou com o Botafogo.

“O Vitória tem que ser inteligente o suficiente para saber que, nesse momento, tem uma boa possibilidade diante do Santos, porque dificilmente vamos enfrentar o Santos numa situação assim”, concluiu o técnico.

Além da certeza de ocupar a zona de rebaixamento, o treinador derrotado na partida de logo mais também deve se preparar para ouvir muitos questionamentos. No lado santista, a imprensa paulista aponta que Jair Ventura já balança no cargo. A situação de Mancini parece mais segura, já que o técnico conta com apoio declarado da diretoria, mas as críticas da torcida são cada vez mais frequentes.

Mudanças no time

Mancini não poderá contar com Jeferson, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isso, Pedro Botelho retorna ao time na lateral-esquerda. Apesar de contestado pela torcida, o jogador recebeu apoio do treinador na entrevista coletiva de sexta-feira.

“Todos os atletas que aqui estão tentam fazer o melhor que podem. De maneira alguma, escalaria alguém em quem não visse empenho. Se o atleta vai bem ou mal no jogo, é por uma série de detalhes, de razões que muitas vezes a gente consegue ajudar, e outras vezes, não”, disse Mancini, que também aproveitou a oportunidade para voltar a criticar a falta de peças de reposição no elenco.

“Só tenho Pedro Botelho. Perdi um jogador na véspera da partida. Meu elenco não é extenso. Juninho voltou a sentir a lesão e retardou a volta. Bryan não está pronto. Não tem o que falar”, disse.

Se Jeferson será ausência, o treinador pelo menos pode comemorar o retorno de Rhayner. O meia cumpriu suspensão automática contra o Inter, e está liberado para a partida de hoje. Mesma situação de Yago, mas o camisa 77 não tem frequentado o time titular do Leão.

adblock ativo