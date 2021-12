Vitória é salvo por Kieza e empata com Atlético-MG

Difícil dizer qual Vitória prevalecerá ao final do Campeonato Brasileiro. O raçudo e imponente, que é capaz de vencer de virada o atual campeão Corinthians, ou o que foi goleado pelo Santa Cruz na estreia. Este foi o Leão bipolar que, deste domingo, 29, pela 4ª rodada, na Arena Fonte Nova, ficou no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG desfalcado de sete titulares.

Uma iminente derrota em casa parecia provável até os 35 minutos do segundo tempo, quando Kieza recebeu lançamento de Victor Ramos, ganhou a disputa com o zagueiro Tiago, ajeitou a bola no peito e deu um lindo toque na saída do goleiro Victor. Um golaço que premiou o melhor jogador em campo.

Dentro dos 90 minutos de ontem, o Vitória alternou suas duas faces repetidamente. Em certos momentos, empurrado pela torcida, se mostrava eufórico e encurralava o adversário. Foi assim que iniciou o jogo e botou até bola na trave. Foi aos quatro minutos, com Diego Renan, que chutou cruzado após receber bom passe de Kieza. Dois minutos depois, o K9 rubro-negro foi lançado por Leandro Domingues e bateu forte, mas parou em boa defesa de Victor.

Os lances, além de um toque de bola envolvente até os 15 minutos do primeiro tempo, davam a entender que o Leão poderia bater o adversário sem maiores dificuldades. Porém, eis que o time caiu de produção e começou a ser ameaçado. um dos motivos foi porque sentiu a ausência de um de seus principais jogadores, o atacante Marinho, vetado ontem por lesão.

Aos 29, Carlos passou por Victor Ramos, invadiu a área, mas finalizou mal. Aos 36, veio o gol. Marcos Rocha foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Patric, que bateu. A bola era defensável, mas Fernando Miguel vacilou e deixou a bola balançar as redes.

Altos e baixos O goleiro, aliás, merece uma menção especial nesta bipolaridade rubro-negra. O mesmo Fernando Miguel que falhou no gol do Galo foi o que fez uma série de lindas defesas no jogo deste domingo.

Aos 19 minutos da etapa inicial, defendeu de forma espetacular uma bomba de Pablo. No rebote, ainda salvou a meta do Vitória em chute de Marcos Rocha. Aos 11 já da etapa final, voltou a fazer duas defesas em sequência. Primeiro, quando Patric tentou encobri-lo. Depois, no rebote, quando Pablo mandou a gol.

No segundo tempo, o Leão seguia alternando entre euforia e depressão. Seus dois melhores momentos antes do gol foram aos seis minutos, em falta cobrada por Diego Renan, que bateu na rede, mas pelo lado de fora, e aos 22, quando Dagoberto acertou belo chute, mas parou em defesa de Victor. A arbitragem errou e marcou tiro de meta ao invés de escanteio.

Por outro lado, Fernando Miguel voltou a fazer intervenção decisiva aos 18, após finalização de Júnior Urso. Quando a partida parecia perdida, veio o lindo gol do K9, o salvador do Vitória.

A situação já havia sido vivida na quarta-feira, quando o Leão teve atuação irregular contra o América-MG, fora de casa, e perdia por 1 a 0 até 39 minutos do segundo tempo, momento em que Kieza empatou a partida.

Três dias antes, contra o Corinthians, no Barradão, o Leão bipolar fez um fraco primeiro tempo e perdia por 2 a 1. No segundo, veio a virada com uma atuação empolgante. Kieza, novamente, marcou o gol derradeiro.

O camisa 9 do Vitória, por sinal, marcou em todas as rodadas do Brasileirão. Foi dele o tento de honra na derrota por 4 a 1 para o Santa Cruz, em Recife, na estreia.

Mancini pede mais atenção

O Vitória volta a atuar na quinta, às 21h, contra o Flamengo, em Volta Redonda. O técnico Vagner Mancini deu a receita para que a irregularidade dos jogos passados não se repita. "O time tem que estar mais atento. Às vezes, perdemos o foco com reclamações ao árbitro. Dos oito gols que sofremos no campeonato, ao menos quatro poderiam ter sido evitados", declarou.

Ricardo Palmeira

