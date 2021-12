O Vitória está oficialmente rebaixado para a Série B do Brasileirão. O Rubro-Negro baiano não conseguiu superar o Grêmio no Barradão, neste domingo, 25, e em seguida viu a Chapecoense - seu rival direto na disputa para sair do Z4 - empatar com o Corinthians e superar o Leão na tabela.

A partida em Salvador, válida pela 37ª rodada do Brasileirão - a penúltima do campeonato - foi marcada por grandes defesas dos goleiros João Gabriel e Paulo Victor, e o resultado complica as duas equipes em seus objetivos.

Vitória é rebaixado após Chapecoense empatar com o Corinthians

Com o resultado, o Vitória chegou a oito jogos sem ganhar, sendo cinco empates e três derrotas. Na 19ª colocação, o time soma 37 pontos e foi a segunda equipe rebaixada para a segunda divisão do campeonato.

O jogo

A partida começou devagar. A primeira grande chance foi só aos 13 minutos com Cícero, que cabeceou a bola na trave e quase abriu o marcador para o Grêmio. O Vitória só respondeu aos 31. Léo Ceará recebeu de Lucas Fernandes e finalizou, mas a bola passou por cima do gol. E o primeiro tempo foi encerrado sem outras oportunidades.

O segundo tempo também começou morno. O Grêmio acordou só aos 11 minutos, com duas chances. Everton achou Alisson, que tentou abrir o placar, mas João Gabriel fez a defesa. No lance seguinte, André dividiu com o zagueiro e quase marcou, mas o goleiro baiano voltou a aparecer.

Aos 13, Everton balançou à frente da zaga e bateu, e João Gabriel voou e evitou o tento do Grêmio. O Vitória reagiu aos 19 minutos, quando Léo Ceará recebeu na área, girou e bateu firme, mas Paulo Victor fez grande defesa. O Grêmio voltou a dar trabalho aos 26 minutos, com Geromel. Ele bateu de perna esquerda, mas João Gabriel fez outra boa defesa.

O troco do Vitória veio dois minutos depois. Yago bateu cruzado, mas Paulo Victor fez defesaça e evitou o gol dos baianos. Geromel ainda teve outra chance aos 37, mas errou o chute mesmo estando na marca do pênalti. O Grêmio, nos minutos finais, foi para o abafa. Everton bateu falta rápida aos 47 minutos para Léo Moura, que chutou, mas João Gabriel apareceu de novo. Aos 48, Everton acertou a trave. Com os goleiros em grande dia, a partida terminou sem gols.

O Vitória encerrará sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 2, às 17 horas, contra o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. No mesmo dia e horário, o Grêmio receberá o Corinthians na sua arena, em Porto Alegre.

