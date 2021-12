Vitória é o time que mais dribla na Série B

O saudoso poeta e cronista Nelson Rodrigues defendia com todas as forças o driblador. Para ele, um drible deveria ser comemorado como um gol, pois fazia parte do espetáculo e do DNA do jogador brasileiro. Nelson era torcedor do Fluminense, mas certamente estaria satisfeito com o Vitória na Segundona. Até a 17ª rodada - iniciada nesta terça, após o fechamento desta edição -, o time era líder do quesito na Série B (números do site Footstats).

Em 16 jogos, os atletas rubro-negros conseguiram desvencilhar-se do adversário 70 vezes, uma média de quase cinco entortadas por jogo. Colocando a Série A no bolo, o time baiano só perde para Flamengo (78) e Grêmio (73) na arte de deixar o marcador na saudade. Rhayner é o mestre principal. No top 10 dos atletas habilidosos da Série B, o atacante do Leão aparece na frente, com 13 dribles completos.

"Hoje o futebol está muito parelho e a tática sempre prevalece, deixando a habilidade individual um pouco de lado. Muitas vezes vamos encontrar times com marcações totalmente encaixadas. Acho que um drible pode desestabilizar o adversário, pois um marcador que se perde após o drible inesperado desarruma a defesa", explica Rhayner.

Seca

A afirmação do atacante serve para explicar a recente queda de produção da equipe. Nos dois últimos jogos, ele não driblou ninguém, e o que se viu foi um Vitória com dificuldade em furar a marcação nos empates com Macaé e América-MG. Rhayner confessou não saber que era o maior driblador da Segundona, mas tem consciência de que a arma não pode deixar de ser usada nos próximos jogos fora de casa, contra Ceará e Luverdense.

"É uma surpresa saber que sou o melhor driblador da Série B. Eu driblo, mas não sabia que era tanto. Fico muito feliz com isto e pretendo continuar driblando bastante. O drible é uma saída para fugir da marcação adversária. Acho que todo time tem que ter um jogador que pega a bola e vai para cima", completa.

Se para Rhayner um driblador já supre a necessidade de uma equipe, o Leão está sobrando. No Top 10 dos mais habilidosos da Série B, três atletas do Vitória figuram na lista. Além de Rhayner, Diogo Mateus e Rogério aparecem (veja lista abaixo).

Com a provável entrada de Rogério no time titular, a zaga cearense pode começar a preparar a coluna, pois a promessa é de ousadia rubro-negra. "É minha característica mesmo. Sou rápido e preciso enfrentar a defesa. Estou preparado para fazer isto contra o Ceará com a mesma vontade que entrava no segundo tempo das últimas partidas", disse Rogério.

