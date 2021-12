Vitória é o melhor time do Nordeste no séc 21, segundo IFFHS

O Vitória aparece como o time nordestino melhor colocado na lista com os 200 melhores equipes da América do Sul, divulgada nesta quinta-feira, 31, pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O Leão aparece na 85ª posição, colocação superior a outros times nordestinos como o Sport (117º) e o Bahia (135º).

Os argentinos do Boca Juniores lideram a lista, com 2.447 pontos. A equipe brasileira melhor colocada na lista é o São Paulo, com 2.243 pontos. Entre os brasileiros no top 10, também aparecem o Santos (3º), Cruzeiro (4º), Internacional (7º), Corinthians (9º).

Veja a lista dos 10 melhores times da América no Século 21 e os brasileiros presentes entre as 200 equipes citadas pelo IFFHS:

Confira o "top 10" da América do Sul:

1. Boca Juniors (Argentina): 2.477 pontos

2. São Paulo: 2.243 pontos

3. Santos: 2.006 pontos

4. Cruzeiro: 1.845 pontos

5. Vélez Sarsfield (Argentina): 1.833 pontos

6. River Plate (Argentina): 1.806 pontos

7. Internacional: 1.789 pontos

8. Libertad (Paraguai): 1.760 pontos

9. Corinthians: 1.703 pontos

10. Nacional (Uruguai): 1.697,5 pontos

Veja a posição dos outros brasileiros citados pela IFFHS:

11. Grêmio: 1.667 pontos

13. Fluminense: 1.645 pontos

17. Flamengo: 1.585 pontos

21. Palmeiras: 1.372 pontos

22. Vasco: 1.336 pontos

34. Atlético-PR: 1.128 pontos

44. Atlético-MG: 1.054 pontos

47. Goiás: 1.027 pontos

49. Botafogo: 1.012 pontos

61. Coritiba: 860 pontos

67. São Caetano: 766 pontos

70. Figueirense: 750 pontos

85. Vitória: 622 pontos

90. Paraná: 604 pontos

101. Ponte Preta: 526 pontos

103. Juventude: 511 pontos

117. Sport: 439 pontos

135. Bahia: 342 pontos

140. Guarani: 324 pontos

142. Paysandu: 322 pontos

154. Náutico: 268 pontos

159. Avaí: 250 pontos

170. Atlético-GO: 232 pontos

172. Fortaleza: 226 pontos

174. Portuguesa: 220 pontos

182. Ceará: 206 pontos

191. Santo André: 168 pontos

199. Criciúma: 152 pontos

