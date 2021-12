Vitória é o melhor na briga contra rebaixamento

Desde que reassumiu o Vitória, contra o Flamengo, no dia 31 de agosto, o técnico Ney Franco acumula um aproveitamento de 42% em 15 jogos. Com o treinador, o Leão venceu seis partidas, perdeu oito e empatou uma.

Este número é o melhor entre os times que brigam contra o rebaixamento, contando a partir do Figueirense - em 14º, com 36 pontos - para baixo e pegando os últimos 15 jogos de cada equipe. O time catarinense aparece em quarto lugar na lista de aproveitamento no período, com 35%. O Coritiba está empatado com o Rubro-Negro. Mas, usando o mesmo critério principal de desempate do Campeonato Brasileiro, o número de vitórias, o Leão fica em vantagem, com uma a mais.

A Chapecoense, que ficaria fora do fictício Z-4 desta lista, é o 3º colocado, com 37%. Completando o ranking, o Bahia é o 5º, com 33%; o Botafogo vem em sexto, com 31%; e em último aparece o Criciúma, com 29%.

Antes da volta de Ney Franco, o Vitória disputou 13 partidas. O comando do time variou entre Carlos Amadeu, treinador em dois jogos; Jorginho, em dez; e Éder Bastos, auxiliar de Ney, foi o técnico em um duelo. O aproveitamento do time foi de 23%, com apenas duas vitórias, três empates e sete derrotas.

A volta de Ney Franco marcou a guinada do Vitória. A equipe saiu da última colocação e hoje respira fora da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 34 pontos.

"Ney Franco é um treinador bastante inteligente, tem feito um ótimo trabalho. Ele chegou num momento em que a gente estava precisando de uma motivação a mais, de uma força a mais. E a gente deu uma melhorada no campeonato. Infelizmente, o campeonato está acabando, mas temos total chance de terminar bem", disse o zagueiro Kadu.

Tudo ou nada

O Vitória tem o mesmo número de pontos do Coritiba, que encabeça o Z-4 da classificação geral do Campeonato Brasileiro. Porém, o time de Ney Franco soma uma vitória a mais do que o concorrente na batalha contra a degola.

Essa vantagem é fruto da ousadia do seu treinador. Ele prefere tentar vencer, mesmo que isso lhe custe a derrota, ao invés de apostar no empate.

Essa característica também reflete no saldo de gols. O Rubro-Negro tem a segunda pior marca: dez gols negativos. O número é melhor apenas do que o lanterna Criciúma, com menos 21. As defesas dos dois times, que levaram 44 gols cada, só não são piores que a do Palmeiras, que sofreu 47.

No entanto, o ataque do Vitória ameniza a situação da zaga. A artilharia liderada por Dinei e Edno já balançou as redes 34 vezes. É a melhor marca entre as equipes na briga contra o rebaixamento.

Contra o Cruzeiro, no Barradão, Ney Franco tirou dois jogadores de marcação para colocar dois atacantes e o time acabou derrota. Mas, nas últimas três partidas, ele demonstrou que está abandonando o estilo 'kamikaze' e tem dosado a entrada de atacantes com a saída de defensores.

"Nossa linha de trás está se portando bem. A gente quase não toma sustos e dificilmente nosso goleiro sai como melhor em campo", afirmou Kadu.

adblock ativo