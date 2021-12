Vitória é o 2º time que mais utilizou atletas no Brasileirão

Em 30 jogos, o Vitória utilizou 41 jogadores no Brasileirão. É como se, a cada rodada da competição, o torcedor conhecesse mais uma cara nova no elenco rubro-negro (a média é de 1,4 atletas por partida).

A situação é mais complicada do que parece. Entre os outros clubes na Série A, o Leão só perde para o Coritiba, que utilizou 43 atletas.

Se colocar os clubes que mais experimentaram ao lado da tabela de classificação, é fácil perceber que não existe muita vantagem nisso.

Cruzeiro e Grêmio, líder e vice-líder, respectivamente, são os que menos colocaram atletas em campo. Das 29 peças utilizadas pela Raposa no Brasileirão, 37% fizeram 20 ou mais jogos. No Vitória, apenas 14% foram escalados em pelo menos 20 rodadas da Série A.

Resumindo: somente seis jogadores rubro-negros atuaram em pelo menos 66% das 30 rodadas da competição: Wilson, Victor Ramos, Cáceres, Cajá, Marquinhos e Dinei. Escudero chegou perto, com 19 jogos. Apenas o goleiro Wilson esteve presente em todos os encontros do representante baiano.

Entre os cinco primeiros clubes que mais tiveram atletas escalados, apenas o Vitória e Inter

se salvam. Coritiba briga contra o rebaixamento, enquanto Vasco e Ponte Preta estão no Z-4.

Contusões

No Vitória, o número exaustivo de contusões pesou mais do que a opção tática. Foram 18 atletas vetados durante o Brasileirão, obrigando mudanças no time e nos planos do clube.

As cirurgias de Nino, Mansur, Fabrício e André Lima, todos cortados da temporada, obrigaram o Leão a contratar 10 atletas no decorrer da competição.

Só nas laterais, três nomes foram apresentados: Daniel Soares, Ayrton, ambos destros, além de Juan. Com a saída de Gabriel Paulista e a contusão de Fabrício, Kadu e Renato Santos também chegaram. Sem contar Luiz Gustavo, que pode atuar como volante, zagueiro e lateral-direito. Elizeu, Camacho, André Lima e Alemão completam a lista.

Em contra-ponto, quatro atletas que vestiram a camisa do Leão já não estão mais no clube. Gabriel Paulista foi vendido para o futebol espanhol, Giancarlo e Willie foram emprestados, e Camacho dispensado.

Além dos atletas, o Vitória teve dois treinadores. O atual, Ney Franco, utilizou 28 atletas

em 13 jogos defendendo o Leão, quatro a menos que o seu antecessor, Caio Júnior.

