Vitória e Náutico se enfrentam por 1º triunfo na Série A

A partida entre Náutico e Vitória, nesta quarta-feira, 29, às 21h, no estádio dos Aflitos, em Recife, pela segunda rodada da Série A, marca o primeiro encontro entre times nordestinos na edição 2013 da elite do campeonato brasileiro.

No confronto, ambas equipes buscam a primeira vitória no certame. O rubro-negro baiano estreou empatando em casa com o Internacional em 2 a 2, após começar a partida vencendo por 2 a 0. Já o Timbu amargou uma derrota por 2 a 0 para o Grêmio em Porto Alegre.

Por isso, dos dois lados, o clima é de busca pelos três pontos para ter um bom início nestas cinco primeiras rodadas do Brasileirão, que terá uma parada de um mês devido a disputa da Copa das Confederações no Brasil.

Departamento médico - O Vitória e seu técnico, Caio Júnior, ainda precisam mostrar que estão mais para o time avassalador que humilhou o rival Bahia em duas goleadas históricas na nova Arena Fonte Nova (5 a 1 e 7 a 3) do que para a equipe eliminada prematuramente na Copa do Nordeste (quartas) e Copa do Brasil (segunda fase).

Contra o Leão baiano conta a sequência de jogos, que vem deixando cheio o seu departamento médico. São nada menos que cinco desfalques de jogadores que vinham sendo utilizados entre os titulares: o goleiro Deola, o lateral-esquerdo Mansur, além dos volantes Cáceres, Luis Alberto e Michel.

Outro que quase fica fora foi o meia Renato Cajá, maestro do time nas melhores atuações da temporada, devido a uma torção no tornozelo contra o Internacional. Mas Cajá conseguiu se recuperar em tempo e será um importante reforço para o jogo.

No gol, o até então reserva Wilson assume o posto, o que deve acontecer por um longo tempo, pois a previsão de recuperação do goleiro Deola é de pelo menos dois meses.

Na lateral-esquerda, o recém-contratado Tarracha, que nunca disputou uma partida pela Série A em sua carreira, tem a chance de mostrar que tem condições para assumir uma vaga no time titular, ou, pelo menos, de ser visto como uma boa opção para Mansur.

No meio, setor com mais desfalques (três), Edson Magal e Neto Coruja serão os responsáveis pela marcação. Para Magal, pesa mostrar que já é mais do que um mero promissor jogador da base rubro-negra e tem condições de ser usado no elenco principal.

Já Neto Coruja busca uma sequência de jogos após permanecer fora do time titular durante praticamente todo o primeiro semestre, seja por estar contundido ou ficar entre os reservas.

Despedida - Do lado do Náutico, a expectativa é usar o mando de campo para conseguir os primeiros pontos no Brasileiro. Além disso, a partida terá um certo teor emocional para os torcedores do Timbu.

É que esta será a penúltima partida do time pernambucano no tradicional estádio dos Aflitos. Após a Copa das Confederações, o Náutico irá mandar seus jogos na nova Arena Pernambuco, um dos estádios construídos visando a Copa do Mundo no Brasil. Com isso, o local onde fica o estádio dos Aflitos deve ser alugado ou vendido.

