Vitória e Náutico entram em acordo e Rogério é liberado

Após quase duas semanas, chegou ao fim, nesta sexta-feira, 21, a negociação para a ida Rogério para o São Paulo. O Vitória entrou em acordo com o Náutico e liberou o jogador para a equipe paulista.

O entrave que restava era o valor da compensação financeira que o clube pernambucano pagaria ao Rubro-Negro, mas isso foi resolvido, segundo a assessoria de comunicação do clube, que não divulgou os valores e outros detalhes do acerto.

Rogério tinha contrato com o Leão até 31 de dezembro deste ano, porém, desde que o acerto com o São Paulo começou, ele vinha pedindo para não atuar. O contrato com o Tricolor Paulista é de três temporadas.

Titular no ataque da equipe do Vitória, ao lado de Elton e Rhayner, o jogador era uma peça importante e contribuiu na boa campanha que o time vem fazendo na Série B do Brasileirão. Nesta temporada, Rogério participou de 27 partidas vestindo a camisa rubro-negra e marcou 10 gols.

