Vitória e Náutico decidem Nordestão Sub-20 nesta quarta

O time Sub-20 do Vitória faz a grande final da 1ª Copa do Nordeste da categoria, nesta quarta-feira, 2, às 17h (horário da Bahia), contra o Náutico, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

Para o confronto decisivo, o técnico do Leãzinho, Valnei Pichite, já tem o time definido, que vai a campo com Wallace, Álef, Washington, Félix e Jéferson; Baiano, Alex, Eudair e Michel; Nickson e Léo Ceará.

"Será um confronto equilibrado, sobretudo pelo desgaste que nós estamos tendo jogando dia sim, dia não. O tempo para recuperar os atletas é curto. Mas final é momento de superação e daquele algo a mais que certamente nossos jogadores irão dar", observou Valnei Pichite.

