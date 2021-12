Vitória e Moto Club fazem duelo de invictos na Copa do Brasil

O Vitória inicia nesta quarta-feira, 13, o terceiro dos seus quatro desafios do ano. Depois do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, é a vez de dar o tapa inicial na Copa do Brasil. O adversário é o Moto Club, do Maranhão, no estádio Castelão, em duelo único pela primeira fase do torneio, às 21h15 (horário da Bahia).

De acordo com os critérios da CBF, o time melhor ranqueado joga pela vantagem do empate. Sendo assim, um placar de igualdade garante a classificação do Leão.

O adversário maranhense já é um velho conhecido do Rubro-Negro. As equipes se enfrentaram este ano, só que pelo Nordestão, em um duelo que terminou empatado em 1 a 1, no Barradão.

As duas equipes chegam bem para a partida. Do lado baiano, o Vitória tem a moral de estar invicto na temporada. Ainda não perdeu nenhuma partida, nem pelo Estadual, nem pelo Regional.

Só que do outro lado a situação é a mesma. O Papão do Norte também não perdeu nenhum jogo em 2019. Este é o melhor início de temporada do Moto Club nos últimos seis anos. São quatro vitórias e três empates somando as duas competições em que participa.

Dentro deste quesito, as equipes aparecem iguais na disputa. A diferença será em campo, em quem tiver mais vontade de avançar. Quem chegar à segunda fase garante uma quantia de cerca de R$ 600 mil. Para o Leão, que vive um momento financeiro dramático, é um recurso importante e bem vindo.

A equipe que vai enfrentar o Moto Club na noite desta quarta será a principal, já que descansou desde a última quarta, depois de golear o Jequié por 4 a 0, no Baianão. A partida de domingo, contra o Bahia de Feira, foi realizada pelo time reserva.

Chamusca não poderá contar com Erick, mais uma vez vetado por conta de uma infecção resperitória que “ganhou” por conta de uma inflamação na garganta. O zagueiro Thales, que segue em transição, também fica fora do confronto em São Luís.

A expectativa rubro-negra era de que o atacante Neto Baiano, que voltou ao clube depois de três temporadas, fizesse sua reestreia já nesta quarta, mas não vai acontecer. Chamusca pontuou que o artilheiro ainda está em processo de condicionamento físico, já que chegou ao clube acima do peso, e que pretende “segurar ele esta semana”.

No entanto, o comandante deixou na ar a possibilidade de levar Neto para o jogo contra o Ceará, no sábado, pelo Nordestão.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

